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Belediyedeki işine son verildi, iş kadını oldu

Belediyedeki işinden kovuldu, iş kadını oldu
 11 Kasım 2019 09:53
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Belediyedeki işine son verildi, iş kadını oldu

Adana Büyükşehir Belediyesinde memur olarak çalışırken sözleşmesi tek taraflı feshedilen Halime Büyükgüzel, kendisine KOSGEB desteğiyle meyve ve sebze kurutma tesisi kurdu. Büyükgüzel'in kilosunu 50 liradan sattığı kuru hurmalar yurt dışından yoğun talep görüyor. Tesisi Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği Tarım Müşaviri Dr. Peter Bohlen, Fransa ve Yeni Zelanda elçiliklerinde görevli tarım uzmanları ziyaret edip, kuru meyvelerin yurt dışına pazarlanması için Büyükgüzel'e destek sözü verdi.

Geçtiğimiz dönem Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanlığı'nda sözleşmeli memur olarak görev yapan 32 yaşındaki Halime Büyükgüzel, 31 Mart seçimlerinden sonra Adana'nın Kayseri sınırındaki Tufanbeyli ilçesinde hiçbir kadın personelin çalışmadığı itfaiye birimine atandı. Büyükgüzel 10 Haziran itibarıyla görevine başladı ancak istifa etmediği için Büyükgüzel'in sözleşmesi tek taraflı olarak feshedildi.

Ailesi tarımla uğraşan Büyükgüzel, belediyedeki işinden kovulmasının ardından 'İşe geri dönüş' davası açmadı ve KOSGEB'den 145 bin liralık hibe desteği alarak 450 bin liraya İmamoğlu ilçesine meyve ve sebze kurutma tesisi kurdu. İlk olarak ailesinin yetiştirdiği hurmaları cips ve tüm olarak kurutarak ve kilogramını 50 liraya satarak işe başlayan genç kadın 5 kişiye de istihdam sağladı.

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği Tarım Müşaviri Dr.Peter Bohlen ile birlikte Yeni Zelanda ve Fransa elçiliklerinde görevli tarım uzmanları ziyaret ettikleri tesis hakkında bilgi aldı. İmamoğlu Kaymakamı Alper Tanrısever, İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse, İmamoğlu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cemil Çabuk, İmamoğlu Ziraat Odası Başkanı Ali Şimşek, Gıda İçecek Tarım Politikaları Araştırma Merkezi Genel Başkanı Samet Serttaş'ın da hazır bulunduğu ziyarette Büyükgüzel ile kurutulmuş meyvelerin yurt dışında pazarlanması için istişare yapıldı.

Kantinlere doğal cips

Girişimciliği ve tesisi hakkında gazetecilere bilgi veren Halime Büyükgüzel, ailesinin tarımla uğraşmasının bu işe girmesine vesile olduğunu belirterek, "2019 seçimlerinden sonra belediyeden çıkartılan ilk kişi oldum. Daha sonra geri dönüş davası açmadım sadece tazminat davası açtım. Daha sonra KOSGEB desteğiyle kendime meyve ve sebze kurutma tesisi kurdum. Ailem tarımla uğraşıyor. Mevsiminde meyve ve sebzeleri kurutarak ihracata yönelik bir şirket kurdum" dedi.

Meyvelerin tesiste bütün olarak 32 saatte, dilim olarak da 12 saatte kurutulduğunu kaydeden Büyükgüzel, "Öncelikle meyvenin toplanması, soyulması, yıkanması ve kurutulması aşama aşama işler. Normalde geleneksel olarak hurma dış kabuğu soyularak nemsiz bölgelerde 22 gün ile 30 gün arasında kurutuluyor. Ancak Adana nemli bir bölge olduğu için biz iklimlendirme sistemi kurduk. İklimlendirme sistemiyle üzerine sinek, toz yapışmadan kısa bir sürede verim alabiliyoruz" diye konuştu.

Meyvelerin kuruyunca yüzde 25'inin kaldığını aktaran Halime Büyükgüzel, "Yaş ürün şu an hal fiyatı 2,5 lira. Kuru hurmanın fiyatı ise 50 liradan satılıyor. Hurmayı cips ve bütün olarak kurutuyoruz. Hedefimiz tabi ki ihracat. Hedefimiz okul kantinlerine girebilmek. Çocuklarımızın sağlıksız cipsler yerine doğal cipsler tüketmesini sağlamak. İç piyasada çerezciler ve okul kantinlerinde olmayı istiyoruz" dedi.

Hedef sözleşmeli tarım

5 kişiye istihdam sağladığını ancak hedefinin daha fazla kişiye iş vermek olduğunu belirten Büyükgüzel, şöyle devam etti:

"İlerleyen zamanlarda sözleşmeli tarım yaparak glütensiz meyve unları, meyve tozları, sebze kuruları da yaparak bu işi yaygınlaştırmak istiyoruz. Kooperatiflerin çok eksikliği var bu konuda. Çok az sayıda Adana'da kooperatif var. Bu sayıyı arttırmak istiyoruz. Ürünlerimize değer katmak istiyoruz. Nar, üzüm, şeftali, narenciye, hurma ve elma olabilir ama mutlaka ürünlerimize değer katmak istiyoruz. Kooperatifleşerek bölgemizdeki kadınların işlere başlamasını arzu ediyoruz. Bölgemizde yetişen sebzeler hedefimizde. Önümüzdeki dönemde ıspanak da kurutacağız. Tesisimizde modern şekilde kurutarak son tüketiciye doğrudan e-ticaret ve e-ihracat yöntemiyle ulaştırmak istiyoruz."

Belediyelerin işten çıkartmasının çok üzücü olduğunu aktaran Büyükgüzel, "Herkes kendisi emek veriyor. İşçi çıkartılmaları çok üzücü. Ben şanslıydım. Kendime çok fazla inandığım için geri dönüş davası açmadım. Diğer arkadaşlarımız benim kadar şanslı olmayabilir. Emekçi ekmeğini alsın kimse işinden çıkartılmasın. Devletimizin çok fazla imkanları var ama kimse tabi işinden çıkartılmasın" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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