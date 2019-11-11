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İnfaz koruma memuruna saldırı
Nevşehir'in Avanos ilçesinde, otomobilde silahlı saldırıya uğrayan anne hayatını kaybetti, İnfaz Koruma Memuru oğlu da yaralandı
|11 Kasım 2019 09:53
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Nevşehir'in Avanos ilçesinde, otomobilde silahlı saldırıya uğrayan anne hayatını kaybetti, İnfaz Koruma Memuru oğlu da yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ayhan köyünde annesi Yeter Turan ile yakınlarının köydeki nişan merasimine giden İnfaz Koruma Memuru İsmet Turan'ın aracına, aralarında daha önceden husumet bulunan R.D. tarafından tüfekle ateş edildiği öne sürüldü. Saldırıda, Yeter Turan hayatını kaybetti, yaralanan İsmet Turan Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İsmet Turan daha sonra Adana'ya sevk edildi. Anne Yeter Turan'ın cenazesi, incelemenin ardından Avanos Entegre Hastanesi morguna götürüldü. Şüpheli R.D, jandarma ekiplerine teslim oldu.
Alp KÖRÜKÇÜ
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