Suriye Milli Ordusu terörle mücadelede 198 şehit verdi

KADROYA GEÇEN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER İL İÇİ/İL DIŞI NE ZAMAN YER DEĞİŞTİRME İSTEĞİNDE BULUNABİLİR? Sözleşmeli öğretmenlerden 3 yılını dolduranlar, Ekim 2019 yılında kadroya atandıkları için 2020 yılının Ekim ayında ilave bir yıllarını tamamlayacaklardır. Yine bu öğretmenlerimiz Yönetmeliğe göre 30 Eylül tarihi baz alınacağından, 2020 yılı dönemi Mayıs ayında yapılacak olan hem il içi hemde Haziran ayında yapılacak olan il dışı yer değiştirme talebinde bulunamayacaklardır.