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Selvi: Erdoğan, Babacan'ı kazanmak için hamle yapıyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı ve AK parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ali Babacan'ı kazanmak için hamle yapıyor. Başarılı olur mu? Biraz zor gözüküyor dedi.
 11 Kasım 2019 10:24
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Selvi: Erdoğan, Babacan'ı kazanmak için hamle yapıyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı ve AK parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İyi Parti ile CHP'nin süren iş birliğine son vermek istediğini CHP ile HDP'nin bir arada kalmasının amaçladığını söyledi. Selvi, "İyi Parti konusunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tavrı önemli olacak" diye yazdı.

Selvi, Hürriyet'te "Barış Pınarı'na rağmen siyaset hareketli" başlığıyla kaleme aldığı yazısında, Erdoğan'ın yeni parti kurma hazırlığında olan ve kurucusu olduğu AKP'den istifa eden Ali Babacan'la bir görüşme planladığını iddia etti.

"Davutoğlu ve Gül'den ziyade Erdoğan'ın Babacan'ın üzerinde durduğu anlaşılıyor" diyen Selvi, Erdoğan için "Ali Babacan'ı kazanmak için hamle yapıyor. Başarılı olur mu? Biraz zor gözüküyor. Ama bir yandan da yeni partilere karşı AK Parti teşkilatını motive etmeye çalışıyor" yorumunu yaptı.
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