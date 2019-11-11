Emniyet Müdürlüğünün bahçesi lüks araç galerisine döndü
|11 Kasım 2019 10:37
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İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gümrük kaçakçılığı soruşturması kapsamında önceki gün sabah Etiler, Florya, Fulya ve Şişli'de bulunan çok sayıda lüks oto galerisine yönelik operasyon düzenledi.
Soruşturma kapsamında 15 lüks otomobile tedbir konuldu.
Operasyonda 20 kişi gözaltına alınırken soruşturma kapsamında yakalanan 15 lüks otomobile ise tedbir konuldu.
Milyonluk araçları sahte şasi numarasıyla vergisiz yerlileştiren şebekenin
Laleli'deki bir notere rüşvet verdiği iddia ediliyor.
Gözaltına alınan kişilerin milyonluk araçları sahte şasi numarasıyla vergisiz yerlileştirerek piyasa değerinden ucuza sattığı tespit edildi.
Soruşturma kapsamında 15 lüks otomobile tedbir konuldu.
Öte yandan otomobillerden 15'ine yönelik tedbir kararı verildi. Tedbir kararı verilen otomobiller İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesine götürüldü. Gözaltına alınan kişilerin ise sorgusu devam ediyor.
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