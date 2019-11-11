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Darbe girişimi davalarından 270'i tamamlandı

FETÖ'nün darbe girişimine yönelik açılan 289 davadan 19'unda yargılamalar sürüyor. Tamamlanan davalarda 2 bin 327'si ömür boyu olmak üzere 3 bin 838 sanık hakkında hapis cezasına hükmedildi. Ömür boyu hapis cezası alan sanıklardan bin 224'ü ağırlaştırılmış müebbet, bin 103'ü ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı- Mahkemeler, bin 511 sanığa 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi
 11 Kasım 2019 10:42
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Darbe girişimi davalarından 270'i tamamlandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin açılan ve yargılamaların tamamlandığı 270 davada 2 bin 327'si ömür boyu olmak üzere 3 bin 838 sanığa hapis cezası verildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından darbe girişimi ve örgüte yönelik 100 binin üzerinde soruşturma yürütüldü.

Soruşturmaların tamamlanması sonrasında darbecilerin hakim karşısına çıkarılması amacıyla açılan 289 davadan bugüne kadar 270'i karara bağlandı.

Sona eren davalarda, 2 bin 327'si ömür boyu olmak üzere 3 bin 838 sanık hakkında mahkumiyete hükmedildi.

- Ağırlaştırılmış müebbete mahkum edilenler

Yargılamaları tamamlanan davalarda bin 224 sanık ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı. Sanıklardan 17'si 141 kez, 1'i 140 kez ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı. Bir sanık hakkında 137 kez ağırlaştırılmış müebbete karar veren mahkemeler, 31 sanık hakkında 4'er kez, 4 sanık hakkında 3'er kez, 2 sanık hakkında 28'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar arasında eski 71 general, 829 subay, 173 astsubay, 50 uzman çavuş, 4 polis memuru da yer aldı.

- Müebbet cezası verilenler

Eski 20 general, 408 subay, 132 astsubayın da aralarında bulunduğu sanıklardan bin 103'üne müebbet hapis cezası veren mahkemeler, bin 511 kişi hakkında 1 yıl 2 ay ila 20 yıl arasında değişen hapis cezalarına hükmetti.

Mahkeme heyetleri, tamamlanan davalarda bazı sanıkların da beraatini kararlaştırdı. Yargılamaların sürdüğü 19 davadan 3'ü İstanbul'da, 9'u Ankara'da, 7'si diğer illerde görülüyor.

Anadolu Ajansı
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