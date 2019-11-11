Üniversiteli kızları taciz eden sapık yakalandı, Rektör teşekkür etti
|11 Kasım 2019 10:55
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Bursa'da üniversiteli kız öğrencilerin kaldığı yurt çevresinde teşhircilik ve sözlü cinsel tacizde bulunan sapık, polis ekiplerinin 452 adet güvenlik kamerasını tek tek incelemesi sonucu evine yapılan operasyonla yakalandı. Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof Saim Kılavuz da Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'a teşekkür ederek, "Sevgili gençler kendinizi güvende hissedin" mesajı paylaştı.
Nilüfer İlçesinde bulunan kız öğrenci yurtlarındaki öğrencilere teşhir ve sözlü cinsel tacizde bulunan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından 452 adet güvenlik kamerasını incelemesi sonucu yakalandı. 33 yaşındaki Y.G. polis ekipleri tarafından ikametine yapılan şafak baskını sonucu gözaltına alındı.
Şüpheli Y.G.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken, polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.
Öte yandan Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof Saim Kılavuz da öğrencilerin yüreğine su serpen açıklamayı yaparak, "Sevgili Gençler; Emniyet Müdürümüzün duyarlılığı sonucu ilgili kişi yakalanmıştır. Müdürümüze ve ekibine teşekkür ediyoruz. Gerekli önlemler de alınmış olduğu için gençlerimiz kendilerini güvende hissedebilirler" dedi.
Rektör'ün konuya ilişkin tweet'i
Sevgili Gençler; Emniyet Müdürümüzün duyarlılığı sonucu ilgili kişi yakalanmıştır. Müdürümüze ve ekibine teşekkür ediyoruz. Gerekli önlemler de alınmış olduğu için gençlerimiz kendilerini güvende hissedebilirler. #AltınsehirYolundaTacizProf. Dr. Ahmet Saim Kılavuz (@askilavuz) November 10, 2019
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