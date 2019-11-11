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Şahan Gökbakar açıkladı: 'Recep İvedik 6' üç günde...

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından Recep İvedik 6 nın gişe rakamlarını paylaştı
 11 Kasım 2019 10:57
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Şahan Gökbakar açıkladı: 'Recep İvedik 6' üç günde...

Gökbakar mesajında: 3 günde 1 milyon seyirci ile yine muhteşem bir açılış yaptık...

Şubatlardan sonra Kasım ayina da damgamizi vurduk ve Tüm Zamanların en iyi Kasım açılışını yaptık.Bir serinin 6.sini yapip 13 yıl boyunca hala bu sevgiyi ve ilgiyi koruyabilmek herkese kolay kolay nasip olmaz! Bizi yine gururlara layık gördünüz... Her defasında yine ve yeniden sizleri güldürmeye devam edeceğiz...Hepinizi çok seviyorum. İfadelerini kullandı.


Recep İvedik 6
Memurlar.Net
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