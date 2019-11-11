İçişleri: ABD'li DAEŞ'li terörist sınır dışı edildi
|11 Kasım 2019 11:09
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İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Sabah saatlerinde Türkiye'deki Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan ABD'li bir yabancı terörist savaşçının (YTS), Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce Türkiye'den deport (sınır dışı) edilmesi işlemi gerçekleştirildi." dedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Göçten sorumlu İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçen hafta açıkladığı doğrultuda bugün yabancı terörist savaşçıların iadelerine başlandığını söyledi.
Sabah itibarıyla bazı YTS'lerin geri gönderme işleminin tamamlandığını belirten Çataklı, şöyle devam etti:
"Sabah saatlerinde Türkiye'deki Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan ABD'li bir YTS'nin, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce Türkiye'den deport (sınır dışı) edilmesi işlemi gerçekleştirildi. Yine Geri Gönderme Merkezi'nde bulunan Alman uyruklu bir YTS için sınır dışı süreci işletildi, Danimarka uyruklu bir YTS ise adli süreç işletilerek gün içerisinde ülkelerine gönderilecek. Dolayısıyla bugün 3 YTS'nin ülkemizden çıkışları sağlanacak. Ayrıca geri gönderme merkezlerinde bulunan Alman uyruklu 7 YTS'nin seyahat programları yapılmış olup, 14 Kasım'da sınır dışı edilecek."
- "YTS'lerin kendi ülkelerine iade sürecine kararlılıkla devam edilecek"
Suriye'de yakalanan İrlanda uyruklu 2 YTS'nin işlemlerinin tamamlanmak üzere olduğunu ve ülkelerine gönderileceğini aktaran Çataklı, şunları kaydetti:
"Suriye'de yakalanan Alman uyruklu 2 YTS'nin ise seyahat programları tamamlanarak bu hafta içerisinde sınır dışı edilmesi planlanmaktadır. Ayrıca Suriye tarafında yakalanan Fransız uyruklu 11 YTS'nin işlemleri devam etmektedir. Suriye'de yakalanan YTS'lerin uyruk tespit çalışmaları tamamlanmış olup, detaylı mülakatları yüzde 90 oranında sonuçlandırıldı ve ilgili ülkelerle temas kuruldu. Yabancı terörist savaşçıların kendi ülkelerine iade sürecine kararlılıkla devam edilecek."
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