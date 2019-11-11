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Gram altın 273 lira seviyelerinde

Gram altın 272,6 lira, çeyrek altın 449 lira ve Cumhuriyet altını 1.833 liradan işlem görüyor
 11 Kasım 2019 11:11
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Gram altın 273 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,8 değer kazancıyla 272,6 lira seviyesinde seyrediyor.

Gram altın, cuma günü dolar kurundaki artışa rağmen altının ons fiyatı düşüşün etkisiyle değer kaybederek, günü yüzde 0,4 azalışla 270,4 liradan tamamladı.

Altının gramı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla yüzde 0,8 artışla 272,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 449 lira, Cumhuriyet altını da 1.833 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 1.465,1 dolar seviyesinde seyrediyor.

Analistler, geçen hafta ABD ile Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerinde anlaşmanın çok yakın olduğuna dair haberlerin altının ons fiyatını 1.456 dolar ile ağustostan bu yana en düşük seviyeye indirdiğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu yaptığı açıklamada, anlaşmanın imzalanması için ABD'nin tarifeleri indireceğine dair haberleri yalanladığını belirten analistler, bu açıklamanın ardından altının ons fiyatının yeni haftaya yükselişle başladığını kaydetti.

Analistler, bu hafta ticaret görüşmeleri, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'deki sunumları ve Trump'ın azil sürecine ilişkin haber akışının altın fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydetti.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.456 doların destek, 1.475 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğuna değinen analistler, gram altında ise 270 liranın destek olarak öne çıktığını söyledi.
Anadolu Ajansı
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