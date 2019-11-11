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MEB'den İstanbul'daki güzel sanatlar liselerini güçlendirecek hamle

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer: 2019-2020 eğitim-öğretim yılında güzel sanatlar liselerimizin altyapısını güçlendirmek, eksikliklerini gidermek ve kalitesini artırmak için özel çaba sarf edeceğiz
 11 Kasım 2019 11:08
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MEB'den İstanbul'daki güzel sanatlar liselerini güçlendirecek hamle

- Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında güzel sanatlar liselerinin altyapısını güçlendirmek, eksikliklerini gidermek ve kalitesini artırmak için özel çaba sarf edeceklerini belirterek, "Süreci İstanbul'dan başlatıyoruz. İstanbul'daki 5 lisenin ikisi proje okulu ve diğer üç liseyi de proje okulu yapıp İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı himayesine alacağız." dedi.

Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güzel Sanatlar Liselerini güçlendirmek için bir dizi yeni çalışma yürüttüklerini bildirdi.

Bu amaçla İstanbul'daki 5 güzel sanatlar lisesinin tamamını ziyaret ederek incelemeler yaptıklarına değinen Özer, bu kapsamda okullardan talepleri aldıklarını, öğretmen ve öğrencileri dinlediklerini aktardı.

"2019-2020 eğitim-öğretim yılında güzel sanatlar liselerimizin altyapısını güçlendirmek, eksikliklerini gidermek ve kalitesini artırmak için özel çaba sarf edeceğiz." diyen Özer, şöyle devam etti:

"Süreci İstanbul'dan başlatıyoruz. Bu amaçla İstanbul'da bulunan tüm güzel sanatlar liselerimizi arkadaşlarımızla ziyaret ettik. Ziyaretimizde okul yöneticilerimizin, öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin dile getirdikleri eksiklikleri yerinde inceleme imkanı bulduk. Ve hemen gerekli kaynakları okullarımıza aktardık. İfade edilen tüm eksiklikler bu ay içerisinde giderilmiş olacak."

- Müzik öğretmenlerine, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarında eğitim

Özer, İstanbul'daki güzel sanatlar liselerinin tamamını aynı imkanlardan yararlandırmak istediklerinin altını çizdi.

"İstanbul'daki 5 lisenin ikisi proje okulu ve diğer üç liseyi de proje okulu yapıp İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı himayesine alacağız." bilgisini veren Özer, şunları söyledi:

"İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarının deneyimlerini bu okullarımıza aktarmak istiyoruz. İlk adım olarak İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Güzel Sanatlar Liselerimizdeki 300 müzik öğretmenimize yıl sonuna kadar eğitim verecekler. Ulusal ve uluslararası etkinlikler birlikte düzenlenecek. Müfredat birlikte güncellenecek. Ayrıca İTÜ'nün çok güçlü bir çalgı yapım atölyesi var. Okullarımızda kullanılan enstrümanların bakımı burada yapılacak ve okullarımıza da bu deneyim aktarılacak ve çalgı bakım atölyeleri kurulacak. Öğretmenlerimiz, çalgı yapımı konusunda da eğitim alacaklar."

Mahmut Özer, güzel sanatlar liselerindeki eğitim süreçlerine desteklerinden dolayı İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ve İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Serpil Murtezaoğlu'na teşekkür etti.

Özer, Avni Akyol, Aydın Doğan, Beylikdüzü, Başakşehir ve Bakırköy Güzel Sanatlar Liselerine yapılan ziyaretlere İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Güzel Sanatlar Liselerinden sorumlu Bakan Danışmanı Dr. Aylin Şengün Taşçı, ilçe müdürleri ve yöneticilerin de katıldığını söyledi.

- İSO'dan güzel sanatlar liselerine kütüphane desteği

Özer, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan'ı ziyaret ederek İstanbul'daki güzel sanatlar liseleri ile ilgili projelerini aktardı.

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan da bu sürece katkı vermek istediklerine değinerek her bir liseye özellikle resim ve müzik alanında kitaplardan oluşan 1000'er kitaplık kütüphane yapacaklarını ifade ederek, "Bakanlığımızla mesleki ve teknik eğitim alanında çok güçlü iş birliğimiz devam ediyor. Gelişmelerden ve birlikte hareket etmekten son derece mutluyuz." diye konuştu.

Mesleki ve teknik anadolu liselerinin müdürlerine yönelik İSO'da düzenledikleri iki günlük eğitim programının kapanışını da Özer ile yaptıklarını hatırlatan Bahçıvan, "Kültür ve sanat alanında güzel sanatlar liselerimize kütüphane katkısı sunmaktan da son derece mutluyuz. İnşallah İstanbul'da sadece mesleki ve teknik eğitim alanında değil tüm alanlarda eğitimin kalitesini artırmak için birlikte hareket edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı
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