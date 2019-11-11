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81 ilde 11 milyon fidan toprakla buluşuyor

Bugün Türkiye genelinde aynı anda milyonlarca fidan toprakla buluşuyor. 11 Kasım Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'yle "Milli Ağaçlandırma Günü" ilan edildi. Ağaç dikme etkinliğinin açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Cumhurbaşkanı ve eşi fidanlara can suyu verdi.
 11 Kasım 2019 11:50
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81 ilde 11 milyon fidan toprakla buluşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 milyon fidan dikimi etkinliğiyle ilgili düzenlenen törende konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''11.11.2019 tarihinde saat 11.11'de toplam 11 milyon fidan ve ağacı geleceğe nefes olması ümidiyle toprakla buluşturuyoz. Hedefimiz zümrüt yeşili bir Türkiye fotoğrafı ortaya çıkarmaktır. Bu fidanların hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.

''GUINNES REKORLAR KİTABI YETKİLİLERİ TAKİP EDECEK''

Geleceğe nefes seferberliğimiz hedeflerini aşarak dünyaya örnek olacak bir kampanyaya dönüştü. Rekorumuz bugün Guinness Rekorlar Kitabı yetkilileri tarafından Çorum'dan takip edilecek ve kayıtlara geçirilecektir. Bundan sonra her yıl milletimiz takvimler 11 Kasım'ı saatler de 11.11'i gösterdiğinden fidan dikmek üzere belirlenen alanlarda olacaktır.

''BUNLARIN DERDİ TÜRKİYE'Yİ ÇIRA GİBİ YAKMAKTI''

Geçmişte birileri ağaç bahanesiyle şehirlerimizi talan etmeye kalkmıştı. Haftalarca sokakları ateşe vermişlerdi. Biz burada ağaçlandırma yapıyoruz nerede o ağaç diyerek ortalığı karıştıranlar? Burada ağaçlandırma yapıyoruz. Çevrecilik adına 17 yıldır bize söylemediklerini bırakmayanlar nerede? Hiçbiri ortada yok. Dikili ağaçları yok. Bunların derdi ağaç dikmek değil Türkiye'yi çıra gibi yakmaktı. Bodrum'da Marmaris'te ormanlık alanları nasıl yaktıklarını izledik değil mi? Bu PKK denilen bölücü terör örgütü biz yaktık dediler onlar yaktılar biz diktik. Bunların derdi çevreyi korumak değil birileri adına Türkiye'yi kuşatmaktı.

''ONLAR SAKALIMIZI TIRAŞ ETTİ, BİZ ONLARIN KOLLARINI KESİYORUZ''

Onlar sakalımızı tıraş ettiler bilin ki tıraş edilen sakal daha gür biter. Ama biz onların kollarını kesiyoruz o yerine gelmez.

''17 YILDA TOPLAM 4,5 MİLYAR FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURDUK''

Tabiatı sadece korumakla kalmayıp geliştirerek bizden sonraki nesillere bırakmanın çabası içerisindeyiz. 17 yılda toplam 4,5 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Bizim çevre hassasiyetimizi kimsenin terazisi ölçmeye yetmez.''
Memurlar.Net
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