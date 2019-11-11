Çevre ile Spor Bakanlığının bütçesi Komisyonda
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçelerinin görüşmelerine başlandı
|11 Kasım 2019 11:25
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.
AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplanan komisyonda, önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ardından da Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bütçeleri ele alınacak.
Komisyon'da Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bakanlığın sunumunu yapıyor. İkinci oturumda da Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığın sunumunu gerçekleştirecek.
Toplantı öncesi CHP milletvekilleri, "Salda'ya dokunma" yazılı pankartı gösterdi.
CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ise Ergene nehrinden getirdiği suyu göstererek çevre kirliliğine dikkati çekti.
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