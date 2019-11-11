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Ryan Babel ve Pascal Nouma arasındaki gerilim tırmanıyor!

Galatasaraylı yıldız Babel ile eski Beşiktaşlı Pascal Nouma arasındaki söz düellosu devam ediyor.
 11 Kasım 2019 11:28
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Ryan Babel ve Pascal Nouma arasındaki gerilim tırmanıyor!

Real Madrid maçı sonrası başlayan atışmada kendisine saç rengi nedeniyle pamuk şeker diyen Nouma'ya cevap veren Babel, "Sakin ol dostum... Artık gündemde olmamanın zor olduğunu biliyorum. Bir daha sefer bir şey diyeceğin zaman direkt beni etiketle" paylaşımında bulundu. Nouma'dan ise cevap gecikmedi.

Pascal Nouma, geçtiğimiz hafta Liverpool'un Beşiktaş'ı 8-0 yendiği maçla ilgili paylaşım yapan Babel'e göndermede bulunmuştu.

Nouma, Galatasaray'ın Real Madrid'e 6-0 yenildiği maç sonrasında Twitter'dan, "Günaydın, pamuk şeker bugün bir şey yazmış mı?" yazarak Hollandalı futbolcuya göndermede bulundu.

BABEL: "SAKİN OL DOSTUM"

Babel'den cevap: 'Artık gündemde olmaman zor...'

'Pamuk şeker' göndermesine bugün Babel'den cevap geldi. Twitter hesabından Nouma'yı etiketleyerek tweet atan Babel şunları yazdı;

'Sakin ol dostum... Artık gündemde olmamanın zor olduğunu biliyorum. Bir daha sefer bir şey diyeceğin zaman direkt beni etiketle' diyerek Pascal Nouma'nın Twitter hesabını etiketledi.

Babel, tweetine Nouma'nın katıldığı Survivor programında ettiği kavgadan bir kareyi koyarken, fotoğrafta altyazı olarak 'Pascal sakin' yazması dikkat çekti.

NOUMA'DAN CEVAP GECİKMEDİ!

Babel'in bu paylaşımına Pascal Nouma'dan cevap gecikmedi.

Babel'in bu paylaşımına Pascal Nouma'dan yanıt gecikmedi. Nouma, Hollandalı futbolcuyu etiketleyerek, "Sen de haklısın, gündemde kalman lazım. Futbol yok, boya kafayı pembeye. Bu arada cevabı Real Madrid maçından sonra verseydin. Antep'i yendikten sonra komik olmuş" şeklinde cevap verdi.
Memurlar.Net
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