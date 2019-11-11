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Siyanürle ölü bulunan kardeşler Ayazağa Mezarlığı'na defnedilecek

Fatih'teki evlerinde ölü bulunan 4 kardeşin cenazelerinin, Fındıkzade Albayrak Camisi'nde kılınacak cenaze namazından sonra Ayazağa Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi
 11 Kasım 2019 11:35
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Siyanürle ölü bulunan kardeşler Ayazağa Mezarlığı'na defnedilecek

Fatih'teki evlerinde ölü bulunan 4 kardeşin cenazelerinin, Fındıkzade Albayrak Camisi'nde kılınacak cenaze namazından sonra Ayazağa Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ndeki bir dairede cesetleri bulunan Cüneyt (48), Oya (54), Kamuran (60) ve Yaşar Yetişkin (56) kardeşlerin cesetlerinin, kim tarafından alınacağı ve nereye defnedileceği belli oldu.

Avukatı Aydın Egemen ile birlikte geldiği İstanbul Adliyesinde, soruşturma yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak cenazelerin kendisine teslim edilmesini isteyen Serpil Alkan'a, başsavcılıkça Adli Tıp Kurumu Başkanlığı ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ile yapılan telefon görüşmeleri sonrası izin çıktı.

Cenazelerin, ölenlerden Oya ve Kamuran Yetişkin kardeşlerin arkadaşı olduğunu belirten Serpil Akan'a teslim edileceği öğrenildi. Alkan'ın da, Adli Tıp Kurumu morgundan alacağı cenazeleri, Fındıkzade'deki Albayrak Camisi'ne götüreceği kaydedildi. Cenazelerin burada ikindide kılınacak cenaze namazından sonra Ayazağa Mezarlığı'na götürülerek defnedileceği de ifade edildi.

- "Mersin'deki kardeşleri defin yetkisi verdi"

İşlemler için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Serpil Alkan ve avukatı Aydın Egemen, adliye çıkışında konuyla ilgili açıklama yaptı.

Avukat Egemen, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Hacı Hasan Bölükbaşı ve soruşturma yürüten savcı Ömer Faruk Peçenek'e, ilgi gösterdikleri için teşekkür ederken, "Adli Tıp Kurumu Başkanlığı ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığını aradılar. Cenazelerin teslimiyle ilgili görüşmelerini yaptılar ve bizden de Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gitmemizi rica ettiler. Biz şimdi oraya cenazeleri teslim almaya gidiyoruz." dedi.

Bir gazetecinin, "Kardeşlerin yakınlarından sizi arayan oldu mu?" sorusunu yanıtlayan avukat Egemen, şunları söyledi:

"Öncelikle Mersin'de ikamet eden ailesine teşekkür ediyoruz. Adli Tıp Kurumu Başkanlığına yazılarını gönderdiler cenazelerin Serpil Hanım tarafından alınması için... Şahsımı da yetkilendirdiler. Nebile Hanım ismi. Babalarının ikinci evliliğinden kardeşleri oluyor. Basında ilgisiz yazılar, görüşler görüyorum onlar hakkında. Üzücüdür. Hayır çok ilgililer. Hemen cenazelerin defnedilmesi için görevlerini yaptılar. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Mersin'e defnedilme gibi talepleri olmadı. Bizim işlemleri hızlandırmamız adına üzerlerine düşenleri yaptılar."

Serpil Alkan da, defin işleminin Ayazağa Mezarlığı'nda olacağını ve ikindi namazına yetiştirmeye çalışacaklarını söyledi.

- Olayın geçmişi

Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ndeki bir evde yaşayanlara ulaşılamadığı ihbarı üzerine, adrese giden polisCumhuriyet savcısının talimatıyla girdikleri dairenin kapısında "Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin." notuyla karşılaşmıştı.

Yapılan incelemede Cüneyt (48), Oya (54), Kamuran (60) ve Yaşar Yetişkin (56) kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlenmiş, kapıdaki not ve evdeki koku nedeniyle ortamda kimyasal madde olması ihtimaline karşın AFAD ve polis ekiplerince yaklaşık 2,5 saat inceleme yapılmıştı.

İncelemenin ardından cesetler, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.
Anadolu Ajansı
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