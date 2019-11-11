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Mardin'de biri eylem hazırlığındaki 3 terörist gözaltına alındı

Mardin'de biri eylem hazırlığındaki 3 terörist gözaltına alındı
 11 Kasım 2019 11:39
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Mardin'de biri eylem hazırlığındaki 3 terörist gözaltına alındı

Mardin'de düzenlenen operasyonlarda, biri eylem hazırlığındaki 3 terörist yakalandı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip sonucu terör örgütü üyesi olmak suçlarından aranan N.D., Derik ilçesine bağlı Tepe Mahallesi'nde, Ö.E. Derik'e bağlı Kale Mahallesi'nde ve Suriye uyruklu A.A. ise Kızıltepe'ye bağlı Çakır Mahallesi'nde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı.

Eylem hazırlığında olduğu öğrenilen N.D. ile Ö.E. isimli teröristler, PKK/KCK terör örgütüne üye olmak suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. PYD/YPG üyesi olmak suçundan aranan A.A. isimli teröristin gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, A.A. ile aynı evde bulunan 2 şahsın ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı kaydedildi.
İhlas Haber Ajansı
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