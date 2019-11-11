1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meslek liseleri 10 ayda 217 milyon lira gelir elde etti

Meslek liseleri 10 ayda 217 milyon lira gelir elde etti
 11 Kasım 2019 11:44
Yazdır
Meslek liseleri 10 ayda 217 milyon lira gelir elde etti

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile mesleki eğitim merkezlerinde bu yılın 10 ayında yapılan üretimden 217 milyon lira gelir elde edildiğini açıkladı.

Bir dizi ziyaret için Bursa'ya gelen MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, mesleki ve teknik Anadolu liseleri, özel eğitim okulları, eğitim vakıfları ve sanayi temsilcileriyle de bir araya geldi. Ziyaretleri içinde okul yöneticileri ve öğretmenlerle de görüşen Mahmut Özer, Bursa'da mesleki ve teknik eğitimle ilgili ciddi bir potansiyel olduğunu ve bundan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Mahmut Özer, "Çalışmalarımızı 2023 eğitim vizyonu doğrultusunda daha da yoğunlaştırmalı, yapılan tüm çalışmaların öğrenci ve sektörü ortak bir paydada buluşturacak şekilde 'karşılıklı memnuniyet' çerçevesinde sürdürmeliyiz. Öğrencilerimizin mesleklerini, sektör beklentileri doğrultusunda uygulamalı şekilde öğrenecekleri işbirliklerimizi geliştirmeli, öğretmenlerimizi bu sürecin ayrılmaz bir parçası haline getirmeliyiz" dedi.

Gelecek yıl hedef 20 bin öğretmen

Mesleki ve teknik alan öğretmenlerinin iş başı ve mesleki gelişim eğitimlerinde bir önceki yıla göre 6 katlık artış gerçekleştiğini belirten Mahmut Özer, "2019 yılında 15 bin atölye ve laboratuvar öğretmenimiz iş başı ve mesleki gelişim eğitimi aldı. Bu süreçte katkı sağlayanlara teşekkür ediyorum. 2020'de 20 bin öğretmenimizin iş başı ve mesleki gelişim eğitimi almasını planlıyoruz. Böylece öğretmenlerimizin yaklaşık yüzde 70'ine bu eğitim imkanını sunmuş olacağız. Bu eğitimlerle mesleki ve teknik eğitimimiz, daha da güçlenmiş olacak" diye konuştu.

Mesleki eğitim merkezleri istihdam açısından oldukça başarılı bir model

Mesleki eğitim merkezlerinin işletmelerin kalfa ve usta ihtiyacını karşıladığına işaret eden Özer, buralarda öğrencilere uygulama ağırlıklı mesleki ve teknik eğitim verildiğini söyledi. Mesleki eğitim merkezlerinin istihdam açısından oldukça başarılı bir model olduğunu da belirten Özer, mezunların eğitim aldıkları alanlarda istihdam oranlarının yaklaşık yüzde 90'lar seviyesinde olduğunu ifade etti.

2019-2020 eğitim öğretim yılında fikri mülkiyet kapsamında, patent, faydalı model, marka ve tasarımını ana tema olarak belirlediklerini ifade eden Özer, "Önümüze somut bir hedef de koyduk. Hedefimiz, bu eğitim öğretim yılı sonunda 150'si BİLSEM, 100'ü mesleki ve teknik eğitim olmak üzere 250 patent, faydalı model, marka ve tasarım tescilini almak. Potansiyelimizle karşılaştırıldığında rahatlıkla başarabileceğimiz bir hedef. Bursa'dan bu alanda da beklentimizin yüksek olduğunu ifade edebilirim" dedi.

10 ayda yapılan üretimden 217 milyon lira gelir

Mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile mesleki eğitim merkezlerinde bu yılın 10 ayında yapılan üretimden 217 milyon lira gelir elde edildiğini belirten Mahmut Özer, döner sermaye sisteminin okul sektör iş birliğine de önemli katkı sağladığını, bunun yaygınlaştırılmasının öğrencilerimizin eğitim aldıkları mesleklere karşı ilgilerinin artması ve mesleklerini sahiplenmeleri için de önem arz ettiğini söyledi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Samsun'da ortaokuldaki kan bağışı kampanyasında rekor
10 Kasım 2019 22:40		 Mezun olduğu liseye müdür oldu
10 Kasım 2019 16:10
Geleceğin radyo ve televizyoncuları bu okulda yetişiyor
10 Kasım 2019 16:02		 Lise öğrencileri hurdalardan mini traktör imal etti
09 Kasım 2019 15:44
Manisa'da ara tatilde ödev yok, sosyal faaliyet var
09 Kasım 2019 15:43		 Otizmli öğrenci velilerinden muhtara suç duyurusu
09 Kasım 2019 08:31
Servisin öğrenciyi ezdiği okulda, öğrenciler okula gelmedi
08 Kasım 2019 11:42		 Makine tasarımı ve parça üretimi yapan meslek lisesi fabrikaların gözdesi
08 Kasım 2019 11:32
Aksaray'daki okulda otizmli öğrenciler bugün derslerine girdi
08 Kasım 2019 10:45		 Tek suçları otizmli olmak
08 Kasım 2019 07:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:34 - Sınıfta rahatsızlanan lise öğrencisi kız yaşamını yitirdi12:29 - TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 5 milyar lira verdi12:24 - Trafik kazalarında ölenlerin yüzde 75'i erkek12:21 - '15 şube açma hedefimiz'den 2 şubemizi açtık'12:18 - Gün ortası döviz fiyatları12:07 - Erdoğan'dan, İmamoğlu'na 'temel atmama töreni' eleştirisi12:05 - 'L plaka görmeden çocuklarınızı teslim etmeyin'11:59 - Maaşını isteyen işçiye dayak11:58 - MEB, destek eğitim programlarını güncelledi11:52 - Beşiktaş'taki kazada şoförün kamerayı bozduğu anlar kamerada
11:50 - 81 ilde 11 milyon fidan toprakla buluşuyor11:50 - Mümtaz Soysal hayatını kaybetti11:44 - Meslek liseleri 10 ayda 217 milyon lira gelir elde etti11:40 - 'Kredi kartı yıllık aidatı iadesi' adıyla dolandırıcılık11:39 - Mardin'de biri eylem hazırlığındaki 3 terörist gözaltına alındı11:35 - Siyanürle ölü bulunan kardeşler Ayazağa Mezarlığı'na defnedilecek11:29 - Derikliler şehit Kaymakam Safitürk'ü unutamıyor11:28 - Ryan Babel ve Pascal Nouma arasındaki gerilim tırmanıyor!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
1928 tarihindeki Harf Devriminin, Türk milletinin geleneğiyle olan bağını kopardığı yönündeki görüşe;
ÇOK OKUNANLAR
OHAL Komisyon Başkanı, neden her beraat edeni, iade etmediklerini açıkladı
Kültür ve Turizm Bakanlığında, mesai saatleri değişiyor
6 yeni fakülte kuruldu, 2 yüksekokul kapatıldı
'AK Parti'de bir kısım istifalar olacak'
Selvi: Erdoğan, Babacan'ı kazanmak için hamle yapıyor
Özel kalemde çalışanlar, ilave olarak ne kadar alır?
AYM eski başkanı: Siyaset yargıyı kuşatıyor
Erdoğan'dan, İmamoğlu'na 'temel atmama töreni' eleştirisi
Kadroya geçen sözleşmeli öğretmenler il içi/il dışı ne zaman yer değiştirme isteğinde bulunabilir?
Doçent çiftin iki çocuğuna tuzak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
asgari ücretli vatandaşlara 20 yıl vadeli ev kredisi 1
11 kasım milli ağaçlandırma günü 1
harf devrimiyle adeta her şey sıfırlandı 3
fatih'te 4 kardeşin intihar etmesi 2
sloukas'ın atatürk'ü anma pankartına dokunmaması 3
n11.com'un boykot edilmesi 1
10 Kasım 1
ptt kargo 2
rtük'ün dondurma reklamlarına müdahale etmesi 1
SON İLANLAR
Erciyes Üniversitesi 12 İşçi Alacak
Akdeniz Üniversitesi İşçi Alım İanı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu 7 İşçi Alacak
Hitit Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Akkuyu Nükleer Santraline itfaiyeci ve itfaiye şoförü alınacak
İskenderun İkmal Destek Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
DSİ 11. Sondaj Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
MSB Akasryakıt İkmal Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Hitit Üniversitesi Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam