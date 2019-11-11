1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Maaşını isteyen işçiye dayak

Sultangazi'de maaşını isteyen işçi, diğer işçilerin gözü önünde patronları tarafından feci şekilde dövüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis 2 patronu gözaltına alırken, iş yerinde kaçak olarak çalıştığı öne sürülen çok sayıda yabancı uyruklu işçi polisten saklanmak için yangın merdiveninden çatı katına çıktı. İşçilerin kaçarak saklanma anları kameralara yansıdı
 11 Kasım 2019 11:59
Yazdır
Maaşını isteyen işçiye dayak

Sultangazi'de maaşını isteyen işçi, diğer işçilerin gözü önünde patronları tarafından feci şekilde dövüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis 2 patronu gözaltına alırken, iş yerinde kaçak olarak çalıştığı öne sürülen çok sayıda yabancı uyruklu işçi polisten saklanmak için yangın merdiveninden çatı katına çıktı. İşçilerin kaçarak saklanma anları kameralara yansıdı.

Olay, Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu bir kişi, Çanakkale Şehitleri Caddesi'nde bir iş merkezinde bulunan tekstil atölyesine geldi. Daha önce çalıştığı tekstil atölyesi sahibi iki kişiden alamadığı 1 aylık maaşını istedi. İddialara göre, atölye sahipleri ile Suriyeli genç arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Tekstil atölyesi sahipleri diğer işçilerin gözü önünde Suriyeli genci feci şekilde dövdü. Yüzü kanlar içerisinde kalan genç, can havliyle kendisini dışarı attı. Polisi arayan Suriyeli genç, darp edildiği ihbarında bulundu.

ÇATI KATINA SAKLANAN KAÇAK İŞÇİLER KAMERADA

Kısa sürede olay yerine gelen polis, genci ekip otosuna alarak olay yerine ambulans çağırdı. İş yerinde inceleme yapan ekipler, maaşını isteyen eski çalışanını feci şekilde döven iki patronu da gözaltına aldı. Tekstil atölyesinde kaçak olarak çalışan çok sayıda yabancı uyruklu işçiler, olay yerinde bulunan polisten saklanmak için, iş yerinden çıkarak yangın merdiveninden çatı katına çıktı. Çatı katına çıkarak polisten saklanmaya çalışan işçilerin o anları kameraya yansıdı.

ESKİ PATRONLARINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan talihsiz genç, kendisini darp eden eski patronlarından şikayetçi oldu. Atölye sahipleri, karakoldaki ifadelerinde maaşını isteyen gencin kendilerini tehdit ettiğini, alacağının Çarşamba günü ödeyeceklerini söylemelerine rağmen gencin kendilerine saldırdığını söylediler. İki patron kendileri korumak için gence karşılık verdiklerini de ifade ettiler.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Trafik kazalarında ölenlerin yüzde 75'i erkek
11 Kasım 2019 12:24		 Beşiktaş'taki kazada şoförün kamerayı bozduğu anlar kamerada
11 Kasım 2019 11:52
Üniversiteli kızları taciz eden sapık yakalandı, Rektör teşekkür etti
11 Kasım 2019 10:55		 Emniyet Müdürlüğünün bahçesi lüks araç galerisine döndü
11 Kasım 2019 10:37
Başkent'te devremülk dolandırıcılarına operasyon: 28 gözaltı
11 Kasım 2019 10:27		 Suriye Milli Ordusu terörle mücadelede 198 şehit verdi
11 Kasım 2019 09:56
İnfaz koruma memuruna saldırı
11 Kasım 2019 09:53		 Hakim sandığı sevgilisi evli dolandırıcı çıktı, kabusu oldu
11 Kasım 2019 09:14
Doçent çiftin iki çocuğuna tuzak
11 Kasım 2019 09:06		 Cezaevinden çıkan genç dehşet saçtı
11 Kasım 2019 07:57
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:34 - Sınıfta rahatsızlanan lise öğrencisi kız yaşamını yitirdi12:29 - TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 5 milyar lira verdi12:24 - Trafik kazalarında ölenlerin yüzde 75'i erkek12:21 - '15 şube açma hedefimiz'den 2 şubemizi açtık'12:18 - Gün ortası döviz fiyatları12:07 - Erdoğan'dan, İmamoğlu'na 'temel atmama töreni' eleştirisi12:05 - 'L plaka görmeden çocuklarınızı teslim etmeyin'11:59 - Maaşını isteyen işçiye dayak11:58 - MEB, destek eğitim programlarını güncelledi11:52 - Beşiktaş'taki kazada şoförün kamerayı bozduğu anlar kamerada
11:50 - 81 ilde 11 milyon fidan toprakla buluşuyor11:50 - Mümtaz Soysal hayatını kaybetti11:44 - Meslek liseleri 10 ayda 217 milyon lira gelir elde etti11:40 - 'Kredi kartı yıllık aidatı iadesi' adıyla dolandırıcılık11:39 - Mardin'de biri eylem hazırlığındaki 3 terörist gözaltına alındı11:35 - Siyanürle ölü bulunan kardeşler Ayazağa Mezarlığı'na defnedilecek11:29 - Derikliler şehit Kaymakam Safitürk'ü unutamıyor11:28 - Ryan Babel ve Pascal Nouma arasındaki gerilim tırmanıyor!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
1928 tarihindeki Harf Devriminin, Türk milletinin geleneğiyle olan bağını kopardığı yönündeki görüşe;
ÇOK OKUNANLAR
OHAL Komisyon Başkanı, neden her beraat edeni, iade etmediklerini açıkladı
Kültür ve Turizm Bakanlığında, mesai saatleri değişiyor
6 yeni fakülte kuruldu, 2 yüksekokul kapatıldı
'AK Parti'de bir kısım istifalar olacak'
Selvi: Erdoğan, Babacan'ı kazanmak için hamle yapıyor
Özel kalemde çalışanlar, ilave olarak ne kadar alır?
AYM eski başkanı: Siyaset yargıyı kuşatıyor
Erdoğan'dan, İmamoğlu'na 'temel atmama töreni' eleştirisi
Kadroya geçen sözleşmeli öğretmenler il içi/il dışı ne zaman yer değiştirme isteğinde bulunabilir?
Doçent çiftin iki çocuğuna tuzak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
harf devrimiyle adeta her şey sıfırlandı 3
asgari ücretli vatandaşlara 20 yıl vadeli ev kredisi 1
fatih'te 4 kardeşin intihar etmesi 2
sloukas'ın atatürk'ü anma pankartına dokunmaması 3
10 Kasım 1
ptt kargo 2
n11.com'un boykot edilmesi 1
11 kasım milli ağaçlandırma günü 1
rtük'ün dondurma reklamlarına müdahale etmesi 1
SON İLANLAR
Erciyes Üniversitesi 12 İşçi Alacak
Akdeniz Üniversitesi İşçi Alım İanı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu 7 İşçi Alacak
Hitit Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Akkuyu Nükleer Santraline itfaiyeci ve itfaiye şoförü alınacak
İskenderun İkmal Destek Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
DSİ 11. Sondaj Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
MSB Akasryakıt İkmal Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Hitit Üniversitesi Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam