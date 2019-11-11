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'L plaka görmeden çocuklarınızı teslim etmeyin'

İstanbul Servis Odaları İşletmecileri Odası Başkanı Öztürk, velileri korsan taşımacılık yapan öğrenci servisleri konusunda uyardı
 11 Kasım 2019 12:05
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'L plaka görmeden çocuklarınızı teslim etmeyin'

İzmir'in Çiğli ilçesinde 3 yaşındaki Alperen Sakin'in kaçak bir servis aracının içerisinde unutularak hayatını kaybetmesinin üzerinden iki yıl geçti.

İstanbul'da hostessiz ve yönetmeliğe uygun olmayan çok sayıda kaçak servis öğrencileri taşımaya devam ediyor. Kaçak çalıştıkları belirlenen sürücülerin araçları 60 gün trafikten men ediliyor ayrıca 5060 TL ceza kesiliyor.

İstanbul Servis Odaları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk velilere uyarılarda bulundu. Öztürk, Veliler, taşıt kartını görmeden, yetki belgesini görmeden, hatta aracının kapısında, önünde L serisi plaka görmeden, çocuklarını asla teslim etmesinler, ödeme de yapmasınlar dedi.

SERVİS ARAÇLARI "L" PLAKALI

Okul servis araçları ve personel servis araçları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yönetmeliğine uygun olarak L plaka araçlarla hizmet veriyor. İstanbul'da bu yıl yaklaşık 20 bin L plakalı okul servis aracı trafiğe çıktı . Servis araçların Haziran 2019 tarihine kadar bu plakaları almaları gerekiyordu. Bugün İstanbul'da L plakaya sahip olmayan çok sayıda servis aracının kaçak servis olarak çalışmaya devam ettiği öğrenildi. İstanbul Servis Odaları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, kaçak servisleri velilerin nasıl anlayacağı ve ailelerin bu tür servisler için ne gibi önlemler alması gerektiği hakkında konuştu.

"TESTİ KIRILMADAN TEDBİRİ ALALIM"

Ailelerin kaçak servisleri anlamasının artık çok kolay olduğunu ifade eden Öztürk, şöyle konuştu:

"Şu anda denetim okullar açıldığı için sıkça yapılıyor ama özellikle kenar semtlerde taşıt kartsız, yetki belgesiz servisler var. Bu konuda emniyetle belediyeyle birlikte en kısa sürede denetimlerimiz başlayacak. Velilerimizi uyarmak istiyoruz. Taşıt kartını görmeden, yetki belgesini görmeden, hatta aracının kapısında, önünde L serisi plaka görmeden, çocuklarını asla teslim etmesinler, ödemede yapmasınlar. Bunlar yarın öbür gün başka bir sıkıntı olarak karşımıza çıkacak. Onun için testi kırılmadan tedbiri alalım. L serisini sadece İstanbul da Okul ve personel servislerine verdiler. Mutlaka zaten arabaların arkasında okul taşıyorsa , okul taşıtı yazmalı, dur levhası olmalı. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul taşıyorsa araçlarında rehber personel olmalı. Bu konuda işaretlerimiz çok aşikar yani onun için bilmiyordum demek çok şey değil, sadece biraz ucuz olduğu için ve ya çocuk eve 10 dakika erken gidecek diye korsan servisleri tercih edenler yarın, öbür gün olabilecek sıkıntılara da katlanmak zorunda kalacaklar."

"ÇOCUKLAR BİZİM EN KIYMETLİMİZ"

Kaçak servislerin hiçbir resmiyetinin olmadığını belirten Öztürk, Parayı toplar gider, "Allah korusun çocukların başına bir hal geldiği zaman bunun hesabını vermez, arandığı zaman bulamazsınız. Bu arabaların kimlerin adına kayıtlı olduklarını da çok fazla bilmiyoruz. Birçok taşıt kartsız, yetki belgesiz, işte belediyenin belirlediği sisteme dahil olmayan araç tamamen denetimsiz ve incelenmesi yapılmamış kişiler. biz bu sene alkol bağımlılık testinden tutunda sağlık raporuna , sabıka kaydına , ehliyet GBT'sine kadar, bir çok belgemizi belediyeye veriyoruz ondan sonra çalışma izni alıyoruz. Bu adamların böyle bir izin alma şansları zaten yok. Onun için tekrar tekrar velilere uyarmak lazım. Çocuklar bizim en kıymetlilerimiz, onları taşıyanlara, teslim ettiğimiz kişilere çok dikkat edelim ki yarın öbür gün aksilikler yaşamayalım" dedi.

"İNTERNETTEN SORGULANABİLİR"

Ailelerin rahatlıkla servis aracını ve servis şoförünü sorgulayabileceğini de ileten Öztürk , "Bu arabaları sorgulayacağımız en önemli sistem büyükşehir belediyemizin toplu ulaşım hizmetleri müdürlüğünün internet sitesi www.tuhim.gov.tr'ye girerek araçların plakasını yazarak taşımacılığa yetkili mi değil mi hepsini net bir şekilde görebilirler. Bir gün çocuklarını getirip götürme zahmetine daha katlansınlar, okulda çalışan arabanın plakasını aldıktan sonra aracı da sorgulasınlar. Alabiliyorsa şoförü de sorgulasınlar. Şoförlerin her türlü bilgisi TUHİM sisteminde var. Çocuklarımız çok kıymetli, öyle her önüne gelene çocuk teslim edilmez. Bizim aradığımız bu işi gerçekten meslek olarak yapan, çocuğu tanıyan, çocuğu davranışı bilen kişilere teslim edilmesi. Yarın öbür gün birçok olumsuzluk yaşıyoruz sene içerisinde. Kimi uyuşturucu kullanmış, kimi alkol bağımlısı, kimi başka türlü sabıkaları var. Bu tür durumlarla karşı karşıya kalmamak için çocuklarını teslim ettikleri kişileri mutlaka sorgulasınlar" diye konuştu.
DHA
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