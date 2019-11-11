1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 11 Kasım 2019 12:18
Yazdır
Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları5,78105,7820
Avro6,37706,3780
Sterlin7,38007,4170
ANKARA
ABD Doları5.74505,8050
Avro6,33006,4000
Sterlin7,31907,4760
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes' Programı
11 Kasım 2019 12:38		 TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 5 milyar lira verdi
11 Kasım 2019 12:29
'Cari işlemler hesabı eylülde 2 milyar 20 milyon dolar fazla verecek'
11 Kasım 2019 10:16		 Borsa haftaya düşüşle başladı
11 Kasım 2019 10:01
'Yeşil pasaport' uygulaması esnetildi
11 Kasım 2019 09:01		 Saat 11.11'de 11 milyon fidan
11 Kasım 2019 06:41
Kuşadası'na kruvaziyerle 2 bin 657 turist geldi
10 Kasım 2019 20:46		 Milyarderler bu kez kaybetti!
10 Kasım 2019 20:40
Tahvil faizi 2 yılın en düşüğünde
10 Kasım 2019 16:52		 'Meslek liselerimizi istihdam yuvaları haline getirelim'
10 Kasım 2019 16:34
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:38 - '11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes' Programı12:34 - Sınıfta rahatsızlanan lise öğrencisi kız yaşamını yitirdi12:29 - TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 5 milyar lira verdi12:24 - Trafik kazalarında ölenlerin yüzde 75'i erkek12:21 - '15 şube açma hedefimiz'den 2 şubemizi açtık'12:18 - Gün ortası döviz fiyatları12:07 - Erdoğan'dan, İmamoğlu'na 'temel atmama töreni' eleştirisi12:05 - 'L plaka görmeden çocuklarınızı teslim etmeyin'11:59 - Maaşını isteyen işçiye dayak11:58 - MEB, destek eğitim programlarını güncelledi
11:52 - Beşiktaş'taki kazada şoförün kamerayı bozduğu anlar kamerada11:50 - 81 ilde 11 milyon fidan toprakla buluşuyor11:50 - Mümtaz Soysal hayatını kaybetti11:44 - Meslek liseleri 10 ayda 217 milyon lira gelir elde etti11:40 - 'Kredi kartı yıllık aidatı iadesi' adıyla dolandırıcılık11:39 - Mardin'de biri eylem hazırlığındaki 3 terörist gözaltına alındı11:35 - Siyanürle ölü bulunan kardeşler Ayazağa Mezarlığı'na defnedilecek11:29 - Derikliler şehit Kaymakam Safitürk'ü unutamıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
1928 tarihindeki Harf Devriminin, Türk milletinin geleneğiyle olan bağını kopardığı yönündeki görüşe;
ÇOK OKUNANLAR
OHAL Komisyon Başkanı, neden her beraat edeni, iade etmediklerini açıkladı
Kültür ve Turizm Bakanlığında, mesai saatleri değişiyor
6 yeni fakülte kuruldu, 2 yüksekokul kapatıldı
'AK Parti'de bir kısım istifalar olacak'
Selvi: Erdoğan, Babacan'ı kazanmak için hamle yapıyor
Özel kalemde çalışanlar, ilave olarak ne kadar alır?
AYM eski başkanı: Siyaset yargıyı kuşatıyor
Erdoğan'dan, İmamoğlu'na 'temel atmama töreni' eleştirisi
Kadroya geçen sözleşmeli öğretmenler il içi/il dışı ne zaman yer değiştirme isteğinde bulunabilir?
Doçent çiftin iki çocuğuna tuzak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
n11.com'un boykot edilmesi 1
sloukas'ın atatürk'ü anma pankartına dokunmaması 3
rtük'ün dondurma reklamlarına müdahale etmesi 1
asgari ücretli vatandaşlara 20 yıl vadeli ev kredisi 1
11 kasım milli ağaçlandırma günü 1
harf devrimiyle adeta her şey sıfırlandı 3
ptt kargo 2
10 Kasım 1
fatih'te 4 kardeşin intihar etmesi 2
SON İLANLAR
Erciyes Üniversitesi 12 İşçi Alacak
Akdeniz Üniversitesi İşçi Alım İanı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu 7 İşçi Alacak
Hitit Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Akkuyu Nükleer Santraline itfaiyeci ve itfaiye şoförü alınacak
İskenderun İkmal Destek Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
DSİ 11. Sondaj Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
MSB Akasryakıt İkmal Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Hitit Üniversitesi Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam