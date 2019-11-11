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Trafik kazalarında ölenlerin yüzde 75'i erkek

SÜ Kazaları Araştırma, Önleme ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Hasan Kara:- "Türkiye'de her yıl yüz binlerce trafik kazası meydana geliyor. TÜİK verilerine göre, bu yılın 9 ayında ise meydana gelen 310 bin trafik kazasında bin 887 kişi hayatını kaybetmiş ve 217 bin kişi de yaralanmıştır
 11 Kasım 2019 12:24
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Trafik kazalarında ölenlerin yüzde 75'i erkek

- Selçuk Üniversitesi (SÜ) Kazaları Araştırma, Önleme ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Hasan Kara, Türkiye'de meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin yüzde 75'ini erkeklerin oluşturduğunu söyledi.

SÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi de olan Doç. Dr. Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de her yıl yüz binlerce trafik kazasının meydana geldiğini hatırlattı.

- 310 bin kazada bin 887 kişi hayatını kaybetti

Sürücülerin ve yayaların kazalara karşı dikkatli olması gerektiğini dile getiren Kara, şöyle konuştu:

"Türkiye'de ulaşımın yüzde 90'ı karayolu ile sağlandığı için trafik kazaları önemli ölüm nedenleri arasında yer almaktadır. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2015 yılındaki raporuna göre her yıl yaşanan trafik kazalarında 1,2 milyondan fazla kişinin öldüğü, yaklaşık 50 milyon kişinin de yaralandığı belirtilmektedir. Türkiye'de her yıl yüz binlerce trafik kazası meydana geliyor. TÜİK verilerine göre, bu yılın 9 ayında ise meydana gelen 310 bin trafik kazasında bin 887 kişi hayatını kaybetmiş ve 217 bin kişi de yaralanmıştır."

- Kazalardaki kusurun yüzde 95'i sürücülerde

Kara, trafik kazalarına neden olan temel risk faktörleri arasında insan unsurunun önemli olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"TÜİK verilerine göre, Türkiye'deki ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarına karışanların yüzde 60'ını 25-64 yaş grubu oluşturmaktadır. Yine ülkemizde meydana gelen trafik kazalarında ölenlerin yüzde 75'ini erkekler oluşturmaktadır. Kazalardaki ölümlerin yanı sıra yaralanmalar, sakat kalan insanlar ve ekonomik kayıplar da düşünüldüğünde trafik kazalarını önlemeye yönelik çalışmaların ne kadar önemli ve vazgeçilmez olduğunu anlıyoruz. Kazalara sırasıyla en fazla otomobil, kamyonet ve motosiklet neden olmaktadır. Oluşumunda ise insan, en temel sorumlu olarak görülmektedir. Ayrıca, trafik kazalarındaki kusurun yüzde 95'inin sürücülerde olduğu düşünülürse, bu durumun aşırı hız, alkol ve madde kullanımı, uykusuzluk ve yorgunluk, çocuk oto koltuğu ile kask ve emniyet kemeri kullanmama gibi nedenlere bağlı olduğu bilinmektedir."
Anadolu Ajansı
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