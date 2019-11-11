Sınıfta kalp krizi geçiren öğrenci öldü
Sınıfta bayılan 16 yaşındaki Zehra Acar hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçiren ve solunumu duran Acar, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.
|11 Kasım 2019 14:00
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Adana'da sınıfta rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan lise öğrencisi kız hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesindeki Fatıma Zehra Kız Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 10. sınıf öğrencisi Zehra Acar (16), ders sırasında aniden rahatsızlandı.
Baygınlık geçiren öğrenci okul görevlileri tarafından yakındaki Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Solunumu duran ve kalp masajı yapılarak hayata döndürülmeye çalışıldığı öğrenilen Acar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Öğrencinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
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