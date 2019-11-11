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'11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes' Programı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 11 milyon fidanla ağaçlandırılan alan 13 bin futbol sahası büyüklüğüne denk geliyor. Bu alan, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin 10 bin 765 kilometrelik kara ve deniz sınırlarının tamamını birer metre arayla fidanlarla çepeçevre çevrelemek demek
 11 Kasım 2019 12:38
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'11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes' Programı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün 11 milyon fidanın toprakla buluştuğu tarihi "rekor" etkinliğine ilişkin, "11 milyon fidanla ağaçlandırılan alan 13 bin futbol sahası büyüklüğüne denk geliyor. Bu alan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 10 bin 765 kilometrelik kara ve deniz sınırlarının tamamını birer metre arayla fidanlarla çepeçevre çevrelemek demek." ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli, Milli Ağaçlandırma Günü'nde düzenlenen "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" Programı kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Yenimahalle Çakırlar mevkisinde gerçekleştirilen törene katıldı.

Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, etkinlikle Türk milletinin vatan toprağına duyduğu sevginin taçlandığını, kampanyayı 11 milyon fidanla sınırlandırmalarına karşın seferberliğe yoğun ilgi gösteren vatandaşların 14 milyona yakın fidanı sahiplendiğini söyledi.

Yoğun ilgiyle kampanyanın bir seferberliğe dönüştüğünü ve bir memleket meselesi haline geldiğini belirten Pakdemirli, "Bundan sonra her 11 Kasım'da milletimizle yine fidan dikimi alanlarında olacağız. Milli Eğitim Bakanımız ile de konuştuk, her 11 Kasım'da okullarımız da fidan dikim alanlarında olacak." dedi.

- "İki Kıbrıs adası kadar ormanı kazandırdık"

Türkiye'nin orman varlığını artıran nadir ülkelerden biri olduğuna dikkati çeken Pakdemirli, Bakanlık olarak 57 yılda yapılan ağaçlandırmanın 1,5 katını son 17 yılda gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Pakdemirli, yanan ormanların 40 misli kadar alanı ağaçlandırdıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"2002 yılından önce yılda 75 milyon fidan üretilirken biz son 17 yıldır, yılda ortalama 350 milyon fidan üretiyoruz. 2002 öncesinde ülkemiz yüzölçümünün 4'te 1'i orman iken bugün yüzölçümümüzün 3'te 1'ini ormanlık alana ulaştırdık. Yani orman varlığımızı 17 yılda 1,8 milyon hektar alan artırdık. Bugün iki Kıbrıs adası büyüklüğünde orman alanını ülkemize kazandırmış olduk. İnşallah 2023 yılına kadar da ülkemizde 7 milyar fidanı toprakla buluşturacağız. Yani 7 milyarlık dünya nüfusu kadar fidan dikmiş olacağız."

Fidan dikme etkinliğinin büyüklüğüne değinen Pakdemirli, "11 milyon fidanla ağaçlandırılan alan 13 bin futbol sahası büyüklüğüne denk geliyor. Bu alan, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin 10 bin 765 kilometrelik kara ve deniz sınırlarının tamamını birer metre arayla fidanlarla çepeçevre çevrelemek demek." diye konuştu.

11 milyon fidan seferberliğiyle Türkiye'nin Guinness Rekorlar Kitabı'na adını iki rekorla yazdıracağını vurgulayan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"232 bin 647 adet fidanla Endonezya'ya ait '1 saatte en fazla fidan dikme dünya rekoru', bugün Çorum'da 1 saatte daha fazla fidan dikimi sonrası Türkiye adına tescil ettirilecek. İkinci rekorumuz için de bugün fidan dikerken çektirdiğiniz bir fotoğrafı 'gelecegenefesalbum.com' adresine yüklemenizi istiyoruz. Böylelikle 'Dünyanın En Büyük Online Fidan Diken İnsan Albümü'nü Guinness'e tescil ettirerek ikinci bir rekora daha milletçe imza atmış olacağız."
Anadolu Ajansı
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