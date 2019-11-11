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Bir özel banka döviz kredilerinde faiz indirimine gitti

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Türk Eximbank, TL kredi faizlerinin ardından döviz kredilerinde de bugün itibarıyla 90 baz puana varan indirime gitti.
 11 Kasım 2019 12:56
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Bir özel banka döviz kredilerinde faiz indirimine gitti

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın Türk lirası kredi faizlerinin ardından döviz kredilerinde de bugün itibarıyla 90 baz puana varan indirime gittiğini bildirdi.

Pekcan, yazılı açıklamasında, Türk Eximbank'ın uygun maliyetli kredi ve ihracat kredi sigortası programlarıyla ihracatçının en büyük destekçilerinden biri olduğunu ifade etti.

Türk Eximbank'ın ihracatçıların işletme sermayesi ve yatırımlarına yönelik finansal ihtiyaçlarını uygun vade ve faiz imkanlarıyla karşılamaya çalıştığını belirten Pekcan, kurumun uluslararası piyasalarda son dönemde gerçekleştirdiği borçlanmalar çerçevesinde ihracatçıların döviz kredilerini daha düşük maliyetlerle kullanabilmesine imkan tanıyacak yeni bir faiz düzenlemesi yaptığını kaydetti.

Pekcan, "Türk Eximbank, Türk lirası kredi faizlerinin ardından döviz kredilerinde de bugün itibarıyla 90 baz puana varan indirime gitti ve değişken faiz uygulamasının yanı sıra sabit faiz imkanı sağladı. Yeni düzenlemeyle kısa vadeli döviz kredilerinde 60-75 baz puan (reeskont kredisi hariç), ihracatçılara kullandırılacak işletme sermayesi ve yatırım kredilerinde ise 50-90 baz puan aralığında faiz indirimi yapıldı. Örneğin 540 gün 3 taksitli KOBİ İhracata Hazırlık Döviz Kredisi'nde oranlar libor/euribor+3'ten, libor/euribor+2,40'a düşürüldü." değerlendirmesinde bulundu.

İhracatçıların döviz kredilerinde sabit faiz uygulanması yönündeki taleplerini değerlendirdiklerini vurgulayan Pekcan, döviz kredilerinde mevcut durumdaki değişken faiz uygulamasının yanı sıra sabit faiz alternatifi getirdiklerini bildirdi.

Türk Eximbank, 2 Ekim'de KOBİ'lere ve yüksek teknoloji ürün ihracatçılara kullandırdığı Türk lirası kredi faizlerini tek haneli rakamlara indirerek, önce yüzde 9,61'e, daha sonra 1 Kasım itibarıyla yüzde 8,79'a düşürmüştü.
Anadolu Ajansı
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