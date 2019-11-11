20 muvazzaf askere FETÖ gözaltısı
|11 Kasım 2019 13:04
|Yazdır
FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen Van merkezli operasyonda, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ silahlı terör örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi için operasyon düzenlendiği belirtildi. TSK ve jandarma içerisinde mahrem sorumlular tarafından ardışık arama/kripto şifreleme yöntemleri ile aranan ve haklarında bilgi/belge bulunan 1 muvazzaf subay, 8 muvazzaf astsubay, 2 muvazzaf uzman erbaş, 1 istifa subay, 1 emekli astsubay, 5 askeri öğrencilikten atılan, 2 başka kurumda çalışan ve KHK ile ihraç edilen 2 öğretmen olmak üzere toplam 22 örgüt üyesi şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Açıklamada, "Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; 11 Kasım 2019 günü Van merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Kayseri, Malatya, Çanakkale, Tunceli, Bitlis, Tekirdağ, Erzincan, Kilis ve Şırnak illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. 2 şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir. Gözaltına alınan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi şüphelilerin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceklerdir" denildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|'PKK/PYD'li teröristler Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 19 taciz/saldırı düzenledi'
11 Kasım 2019 13:51
|PKK'nın İzmir'deki bombalı saldırı planı davası sanıklarına ceza yağdı
11 Kasım 2019 13:32
|Donanma Komutanlığındaki darbe girişimine ilişkin dava başladı
11 Kasım 2019 13:29
|FETÖ soruşturmasında muvazzafların da olduğu 10 kişiye gözaltı
11 Kasım 2019 13:20
|Eski AYİM üyesi Bek'e FETÖ'den hapis cezası
11 Kasım 2019 13:13
|Mardin'de biri eylem hazırlığındaki 3 terörist gözaltına alındı
11 Kasım 2019 11:39
|Darbe girişimi davalarından 270'i tamamlandı
11 Kasım 2019 10:42
|FETÖ'nün sahte diplomatları
11 Kasım 2019 06:11
|Türk zırhlısına çıkmaya çalışan kişi terörist çıktı
10 Kasım 2019 20:21
|PKK/YPG'ye ait mayın eğitim ve depolama tesisi bulundu
10 Kasım 2019 18:26