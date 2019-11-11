1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

20 muvazzaf askere FETÖ gözaltısı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen Van merkezli operasyonda, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı
 11 Kasım 2019 13:04
Yazdır
20 muvazzaf askere FETÖ gözaltısı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen Van merkezli operasyonda, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ silahlı terör örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi için operasyon düzenlendiği belirtildi. TSK ve jandarma içerisinde mahrem sorumlular tarafından ardışık arama/kripto şifreleme yöntemleri ile aranan ve haklarında bilgi/belge bulunan 1 muvazzaf subay, 8 muvazzaf astsubay, 2 muvazzaf uzman erbaş, 1 istifa subay, 1 emekli astsubay, 5 askeri öğrencilikten atılan, 2 başka kurumda çalışan ve KHK ile ihraç edilen 2 öğretmen olmak üzere toplam 22 örgüt üyesi şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Açıklamada, "Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; 11 Kasım 2019 günü Van merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Kayseri, Malatya, Çanakkale, Tunceli, Bitlis, Tekirdağ, Erzincan, Kilis ve Şırnak illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. 2 şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir. Gözaltına alınan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi şüphelilerin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceklerdir" denildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'PKK/PYD'li teröristler Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 19 taciz/saldırı düzenledi'
11 Kasım 2019 13:51		 PKK'nın İzmir'deki bombalı saldırı planı davası sanıklarına ceza yağdı
11 Kasım 2019 13:32
Donanma Komutanlığındaki darbe girişimine ilişkin dava başladı
11 Kasım 2019 13:29		 FETÖ soruşturmasında muvazzafların da olduğu 10 kişiye gözaltı
11 Kasım 2019 13:20
Eski AYİM üyesi Bek'e FETÖ'den hapis cezası
11 Kasım 2019 13:13		 Mardin'de biri eylem hazırlığındaki 3 terörist gözaltına alındı
11 Kasım 2019 11:39
Darbe girişimi davalarından 270'i tamamlandı
11 Kasım 2019 10:42		 FETÖ'nün sahte diplomatları
11 Kasım 2019 06:11
Türk zırhlısına çıkmaya çalışan kişi terörist çıktı
10 Kasım 2019 20:21		 PKK/YPG'ye ait mayın eğitim ve depolama tesisi bulundu
10 Kasım 2019 18:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:00 - Bakan Soylu'dan Cudi dağında festival düzenleme sözü14:57 - Kocaeli'de bahçesindeki prefabrik yanan okul tatil edildi14:53 - Türkiye'nin sınır dışı ettiği IŞİD'liyi Yunanistan kabul etmedi14:46 - 'FETÖ terör örgütünün merkezi şuanda ABD'de'14:42 - Valilikten eski İngiliz istihbarat subayının ölümüne ilişkin açıklama14:40 - Fethiye İcra Müdür Yardımcısı tutuklandı14:33 - Kayseri Şeker Fabrikasına hileli satıştan ceza14:30 - MEB'in eski hükümlülere yönelik öykü yarışmasının sonuçları açıklandı14:27 - İBB'den 'Temel Atmama Töreni' açıklaması14:20 - Bolu türküsü olarak biliniyordu...Zonguldak'a ait olduğu tescillendi
14:19 - Kaymakamlık sınavı soru ve cevapları yayımlandı14:10 - 'Kaz Dağları bölgesinde 115 maden arama ruhsatı verildi'14:06 - En çok fidan sahiplenmede o il Türkiye 1.'si oldu14:05 - Sözleşmeli personelin mesai saatleri içinde il dışından aldığı rapor geçerli midir?14:00 - Sınıfta kalp krizi geçiren öğrenci öldü14:00 - CHP'den 'İnternet gazeteciliği Basın Kanunu kapsamına alınsın' teklifi13:51 - 'PKK/PYD'li teröristler Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 19 taciz/saldırı düzenledi'13:43 - Eski İngiliz askeri görevlisi İstanbul'da ölü bulundu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
1928 tarihindeki Harf Devriminin, Türk milletinin geleneğiyle olan bağını kopardığı yönündeki görüşe;
ÇOK OKUNANLAR
OHAL Komisyon Başkanı, neden her beraat edeni, iade etmediklerini açıkladı
Kültür ve Turizm Bakanlığında, mesai saatleri değişiyor
6 yeni fakülte kuruldu, 2 yüksekokul kapatıldı
'AK Parti'de bir kısım istifalar olacak'
Selvi: Erdoğan, Babacan'ı kazanmak için hamle yapıyor
Erdoğan'dan, İmamoğlu'na 'temel atmama töreni' eleştirisi
Özel kalemde çalışanlar, ilave olarak ne kadar alır?
Şahan Gökbakar açıkladı: 'Recep İvedik 6' üç günde...
AYM eski başkanı: Siyaset yargıyı kuşatıyor
Kadroya geçen sözleşmeli öğretmenler il içi/il dışı ne zaman yer değiştirme isteğinde bulunabilir?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sloukas'ın atatürk'ü anma pankartına dokunmaması 3
asgari ücretli vatandaşlara 20 yıl vadeli ev kredisi 1
harf devrimiyle adeta her şey sıfırlandı 3
fatih'te 4 kardeşin intihar etmesi 2
pubg 1
su kuyusu 1
11 kasım milli ağaçlandırma günü 2
n11.com'un boykot edilmesi 1
ptt kargo 2
10 Kasım 1
SON İLANLAR
Kırıkkale Balışeyh SYDV Personel Alım İlanı
Giresun Çanakçı SYDV Personel Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi 12 İşçi Alacak
Akdeniz Üniversitesi İşçi Alım İanı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu 7 İşçi Alacak
Hitit Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Akkuyu Nükleer Santraline itfaiyeci ve itfaiye şoförü alınacak
İskenderun İkmal Destek Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
DSİ 11. Sondaj Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
MSB Akasryakıt İkmal Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam