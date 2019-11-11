1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borsa, günün ilk yarısında geriledi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 485,60 puan azalarak 102.667,61 puan oldu
 11 Kasım 2019 13:10
Yazdır
Borsa, günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,47 azalışla 102.667,61 puana geriledi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 485,60 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,56, holding endeksi yüzde 0,10 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,71 ile madencilik, en çok gerileyen yüzde 2,99 ile ticaret oldu.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu belirtti.

Bu hafta yoğun haber ve veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, çarşamba günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye yapacağı ziyaret, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunum ve ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecinde kamuya açık oturumların başlayacağına dikkati çekti.

Haber akışının piyasalarda sert dalgalanmalara neden olabileceğini ifade eden analistler, BIST 100 endeksinde, 105.000 seviyesinin direnç, 102.500 ve 100.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu bildirdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bir özel banka döviz kredilerinde faiz indirimine gitti
11 Kasım 2019 12:56		 Çeyrek altın ne kadar?
11 Kasım 2019 12:39
Gram altın 273 lira seviyelerinde
11 Kasım 2019 11:11		 Dolar haftaya yükselişle başladı
11 Kasım 2019 09:35
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı
08 Kasım 2019 18:54		 Borsa günü düşüşle tamamladı
08 Kasım 2019 18:21
Altında gün sonu fiyatları
08 Kasım 2019 17:51		 Dövizde gün sonu fiyatları
08 Kasım 2019 17:40
Borsa günün ilk yarısında geriledi
08 Kasım 2019 13:21		 Çeyrek altın ne kadar oldu
08 Kasım 2019 12:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:57 - Kocaeli'de bahçesindeki prefabrik yanan okul tatil edildi14:53 - Türkiye'nin sınır dışı ettiği IŞİD'liyi Yunanistan kabul etmedi14:46 - 'FETÖ terör örgütünün merkezi şuanda ABD'de'14:42 - Valilikten eski İngiliz istihbarat subayının ölümüne ilişkin açıklama14:40 - Fethiye İcra Müdür Yardımcısı tutuklandı14:33 - Kayseri Şeker Fabrikasına hileli satıştan ceza14:30 - MEB'in eski hükümlülere yönelik öykü yarışmasının sonuçları açıklandı14:27 - İBB'den 'Temel Atmama Töreni' açıklaması14:20 - Bolu türküsü olarak biliniyordu...Zonguldak'a ait olduğu tescillendi14:19 - Kaymakamlık sınavı soru ve cevapları yayımlandı
14:10 - 'Kaz Dağları bölgesinde 115 maden arama ruhsatı verildi'14:06 - En çok fidan sahiplenmede o il Türkiye 1.'si oldu14:05 - Sözleşmeli personelin mesai saatleri içinde il dışından aldığı rapor geçerli midir?14:00 - Sınıfta kalp krizi geçiren öğrenci öldü14:00 - CHP'den 'İnternet gazeteciliği Basın Kanunu kapsamına alınsın' teklifi13:51 - 'PKK/PYD'li teröristler Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 19 taciz/saldırı düzenledi'13:43 - Eski İngiliz askeri görevlisi İstanbul'da ölü bulundu13:39 - Bakan Kurum: Kaçak yapılar dijital ortamda takip edilecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
1928 tarihindeki Harf Devriminin, Türk milletinin geleneğiyle olan bağını kopardığı yönündeki görüşe;
ÇOK OKUNANLAR
OHAL Komisyon Başkanı, neden her beraat edeni, iade etmediklerini açıkladı
Kültür ve Turizm Bakanlığında, mesai saatleri değişiyor
6 yeni fakülte kuruldu, 2 yüksekokul kapatıldı
'AK Parti'de bir kısım istifalar olacak'
Selvi: Erdoğan, Babacan'ı kazanmak için hamle yapıyor
Erdoğan'dan, İmamoğlu'na 'temel atmama töreni' eleştirisi
Özel kalemde çalışanlar, ilave olarak ne kadar alır?
Şahan Gökbakar açıkladı: 'Recep İvedik 6' üç günde...
AYM eski başkanı: Siyaset yargıyı kuşatıyor
Kadroya geçen sözleşmeli öğretmenler il içi/il dışı ne zaman yer değiştirme isteğinde bulunabilir?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ptt kargo 2
fatih'te 4 kardeşin intihar etmesi 2
su kuyusu 1
rtük'ün dondurma reklamlarına müdahale etmesi 1
pubg 1
sloukas'ın atatürk'ü anma pankartına dokunmaması 3
asgari ücretli vatandaşlara 20 yıl vadeli ev kredisi 1
11 kasım milli ağaçlandırma günü 2
10 Kasım 1
harf devrimiyle adeta her şey sıfırlandı 3
SON İLANLAR
Kırıkkale Balışeyh SYDV Personel Alım İlanı
Giresun Çanakçı SYDV Personel Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi 12 İşçi Alacak
Akdeniz Üniversitesi İşçi Alım İanı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu 7 İşçi Alacak
Hitit Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Akkuyu Nükleer Santraline itfaiyeci ve itfaiye şoförü alınacak
İskenderun İkmal Destek Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
DSİ 11. Sondaj Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
MSB Akasryakıt İkmal Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam