1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Eski AYİM üyesi Bek'e FETÖ'den hapis cezası

Eski Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyesi Şerif Bek'in FETÖ üyeliğinden ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesinde yargılandığı davada karar açıklandı
 11 Kasım 2019 13:13
Yazdır
Eski AYİM üyesi Bek'e FETÖ'den hapis cezası

Eski Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM) üyesi Şerif Bek, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bek'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına devam edildi. İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya tutuklu sanık Bek ile avukatı katıldı.

ByLock kullanıcısı olduğu, örgütün stratejisi, amaçları, faaliyetleri doğrultusunda hareket ettiği belirlenen Bek, esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmedi.

Örgüt üyesi olmadığını öne süren Bek, aleyhindeki tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını iddia ederek beraatini istedi.

Sanık Bek ile avukatının savunmalarını tamamlaması üzerine duruşmaya ara verildi.

- Karar

Aranın ardından Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, heyete başkanlık yapan Daire üyesi Fevzi Yıldırım tarafından açıklandı.

Şerif Bek'e "FETÖ'ye üye olmak" suçundan, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşarak 8 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca cezayı 12 yıla çıkardı.

TCK'nin 62. maddesindeki indirimi uygulayarak sanığın cezasını 10 yıla indiren mahkeme heyeti, Bek'in tutukluluk halinin devamına da hükmetti.

Mahkeme heyeti ayrıca olağanüstü hal kapsamındaki Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) meslekten ihraç edilen Bek'in cezasını dikkate alarak, sanığın Askeri Ceza Kanununun ilgili maddeleri kapsamında Silahlı Kuvvetlerden çıkarılmasına, ilişiğinin kesilmesine, tekrar Silahlı Kuvvetlere kabul edilmemesine de karar verdi.

Bu kararla, yüksek yargı üyesi olan askerlerle ilgili ilk mahkumiyet kararına hükmedilmiş oldu.

Karara karşı temyiz yolu açık bulunuyor. Temyize gidilmesi halinde istemi Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'PKK/PYD'li teröristler Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 19 taciz/saldırı düzenledi'
11 Kasım 2019 13:51		 PKK'nın İzmir'deki bombalı saldırı planı davası sanıklarına ceza yağdı
11 Kasım 2019 13:32
Donanma Komutanlığındaki darbe girişimine ilişkin dava başladı
11 Kasım 2019 13:29		 FETÖ soruşturmasında muvazzafların da olduğu 10 kişiye gözaltı
11 Kasım 2019 13:20
20 muvazzaf askere FETÖ gözaltısı
11 Kasım 2019 13:04		 Mardin'de biri eylem hazırlığındaki 3 terörist gözaltına alındı
11 Kasım 2019 11:39
Darbe girişimi davalarından 270'i tamamlandı
11 Kasım 2019 10:42		 FETÖ'nün sahte diplomatları
11 Kasım 2019 06:11
Türk zırhlısına çıkmaya çalışan kişi terörist çıktı
10 Kasım 2019 20:21		 PKK/YPG'ye ait mayın eğitim ve depolama tesisi bulundu
10 Kasım 2019 18:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:57 - Kocaeli'de bahçesindeki prefabrik yanan okul tatil edildi14:53 - Türkiye'nin sınır dışı ettiği IŞİD'liyi Yunanistan kabul etmedi14:46 - 'FETÖ terör örgütünün merkezi şuanda ABD'de'14:42 - Valilikten eski İngiliz istihbarat subayının ölümüne ilişkin açıklama14:40 - Fethiye İcra Müdür Yardımcısı tutuklandı14:33 - Kayseri Şeker Fabrikasına hileli satıştan ceza14:30 - MEB'in eski hükümlülere yönelik öykü yarışmasının sonuçları açıklandı14:27 - İBB'den 'Temel Atmama Töreni' açıklaması14:20 - Bolu türküsü olarak biliniyordu...Zonguldak'a ait olduğu tescillendi14:19 - Kaymakamlık sınavı soru ve cevapları yayımlandı
14:10 - 'Kaz Dağları bölgesinde 115 maden arama ruhsatı verildi'14:06 - En çok fidan sahiplenmede o il Türkiye 1.'si oldu14:05 - Sözleşmeli personelin mesai saatleri içinde il dışından aldığı rapor geçerli midir?14:00 - Sınıfta kalp krizi geçiren öğrenci öldü14:00 - CHP'den 'İnternet gazeteciliği Basın Kanunu kapsamına alınsın' teklifi13:51 - 'PKK/PYD'li teröristler Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 19 taciz/saldırı düzenledi'13:43 - Eski İngiliz askeri görevlisi İstanbul'da ölü bulundu13:39 - Bakan Kurum: Kaçak yapılar dijital ortamda takip edilecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
1928 tarihindeki Harf Devriminin, Türk milletinin geleneğiyle olan bağını kopardığı yönündeki görüşe;
ÇOK OKUNANLAR
OHAL Komisyon Başkanı, neden her beraat edeni, iade etmediklerini açıkladı
Kültür ve Turizm Bakanlığında, mesai saatleri değişiyor
6 yeni fakülte kuruldu, 2 yüksekokul kapatıldı
'AK Parti'de bir kısım istifalar olacak'
Selvi: Erdoğan, Babacan'ı kazanmak için hamle yapıyor
Erdoğan'dan, İmamoğlu'na 'temel atmama töreni' eleştirisi
Özel kalemde çalışanlar, ilave olarak ne kadar alır?
Şahan Gökbakar açıkladı: 'Recep İvedik 6' üç günde...
AYM eski başkanı: Siyaset yargıyı kuşatıyor
Kadroya geçen sözleşmeli öğretmenler il içi/il dışı ne zaman yer değiştirme isteğinde bulunabilir?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
rtük'ün dondurma reklamlarına müdahale etmesi 1
11 kasım milli ağaçlandırma günü 2
su kuyusu 1
asgari ücretli vatandaşlara 20 yıl vadeli ev kredisi 1
fatih'te 4 kardeşin intihar etmesi 2
ptt kargo 2
sloukas'ın atatürk'ü anma pankartına dokunmaması 3
pubg 1
10 Kasım 1
n11.com'un boykot edilmesi 1
SON İLANLAR
Kırıkkale Balışeyh SYDV Personel Alım İlanı
Giresun Çanakçı SYDV Personel Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi 12 İşçi Alacak
Akdeniz Üniversitesi İşçi Alım İanı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu 7 İşçi Alacak
Hitit Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Akkuyu Nükleer Santraline itfaiyeci ve itfaiye şoförü alınacak
İskenderun İkmal Destek Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
DSİ 11. Sondaj Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
MSB Akasryakıt İkmal Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam