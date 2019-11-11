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CHP'den 'İnternet gazeteciliği Basın Kanunu kapsamına alınsın' teklifi

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, internet gazeteciliğinin Basın Kanunu kapsamına alınması amacıyla TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi verdi
 11 Kasım 2019 14:00
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CHP'den 'İnternet gazeteciliği Basın Kanunu kapsamına alınsın' teklifi

5187 Sayılı Basın Kanunu'nun internet üzerinden yapılan yayımları ve internet gazeteciliğini düzenlemek noktasında eksik kaldığını ifade eden Tanal, internet yayınının da kanun kapsamına girmesi gerektiğini savundu.

Tanal kanun teklifinde "Basın Kanunu'nun teklif edilen değişiklik öncesi yapmış olduğu tanımlardan gerekse de emsal yargı kararlarından anlaşıldığı üzere internet yayınları süresiz birer yayındırlar. Nitekim süreli yayınların 'düzenli aralık' şartını sağlamamakta ve yine süreli yayınlara göre internet yayınları daha esnek birer yayın olarak karşımıza çıkmaktadır" ifadelerini kullandı.

"6 aylık dava süresi baskı unsuru"
Kanun kapsamında internet gazeteciliği ve internet yayınları süresiz yayınlar arasına sokularak, yayınlanan eserler ve eser sahiplerinin korunması için açılacak davalarda diğer süresiz yayınlar gibi 6 aylık bir dava süresi öngörüldüğünü ifade eden Tanal, şöyle devam etti:

"Bu sürenin öngörülmesi ile gerçekten hukuka aykırılıklar taşıyan eserlerin halen yargılanabilmesi devam edebilecek iken yayınlanmış eserlerin eser sahipleri üzerinde birer baskı unsuru olarak görülmesinin ve uygulanmasının önüne geçilmek istenmektedir.

Ayrıca herhangi bir gerekçe ile; yayımlanması tarihinde yıllar sonra şikayete ve davaya konu edilen internet yayımları aynı zamanda 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu 2. Maddesi ile güvence altına alınan 'Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz' ifadesine de aykırılık oluşturmaktadır. Nitekim TMK 2. Maddesi kapsamında düzenlenen 'Dürüstlük Kuralı'na açıkça aykırıdır.

Bu bağlamda yıllar sonra yalnızca baskı kurmak için açılan bir ceza davasında iddia makamı tarafından Dürüstlük Kuralının ihlal edildiğinden ve hakkın kötüye kullanıldığından bahsetmek pek tabii mümkün olacaktır. Bu uygulamanın önüne geçilmesi ve hakkın kötüye kullanılmasının engellenmesi maksadıyla bu kanun değişikliği teklif olunmuştur."

"İnternet gazetecilerine basın kartı"
İnternet ortamında gazetecilik ve habercilik faaliyeti gösteren, bu konuda emek ve mesai harcayan emekçi basın mensuplarının da yine aynı şekilde kanun kapsamında 'gazeteci' olarak tanımlanması ve bu konuda aradaki statü ve hukuki tüm farkların giderilmesinin gerektiğini belirten Tanal internet gazeteciliği faaliyetinde bulunan gazeteci ve habercilere de basın kartı verilmesi gerektiğini savundu.
Memurlar.Net
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