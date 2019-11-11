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Kaymakamlık sınavı soru ve cevapları yayımlandı

ÖSYM, Kaymakamlık sınavı soru ve cevaplarını yayımladı
 11 Kasım 2019 14:19
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Kaymakamlık sınavı soru ve cevapları yayımlandı

2019-Kaymakamlık Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı

09 Kasım 2019 tarihinde uygulanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2019-Kaymakamlık) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 11 Kasım 2019 tarihinde saat 14.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2019-Kaymakamlık Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (%10)
Memurlar.Net
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