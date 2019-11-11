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Kayseri Şeker Fabrikasına hileli satıştan ceza

Kayseri Şeker Fabrikası'nın, 2005 yılında yurt içinde satışı yasak olan "C" kotasından 38 bin 882 ton şekeri "A" kotasına dönüştürerek sattığı için 58,6 milyon lira idari para cezasına çarptırıldığı belirtildi
 11 Kasım 2019 14:33
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Kayseri Şeker Fabrikasına hileli satıştan ceza

Kayseri Şeker Fabrikası'nın, 2005 yılında yurt içinde satışı yasak olan "C" kotasından 38 bin 882 ton şekeri "A" kotasına dönüştürerek sattığı için 58,6 milyon lira idari para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Fabrikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Şeker'in ürettiği ve Şeker Kanunu'na göre yurt içinde satışı yasaklanan "C" kotasındaki 38 bin 882 ton şekerin, 4 Nisan 2005'te, yetkisi olmadığı halde Mersin Sulh Hukuk Hakimliğinden alınan ihtiyati tedbir kararı gerekçe gösterilerek 5 Nisan 2005'te "A" kotasıyla 2 şirket adına yurt içinde satışı gerçekleştirildi.

Hileli şekeri satın alan ve bedelini ödemeyen firma, borcuna karşılık Gaziantep'teki 2 fabrikasını 2009 yılında Kayseri Şeker AŞ'ye vererek mahsuplaştı.

Olayı inceleyen Şeker Üst Kurulu, 4634 sayılı Şeker Kanunu'na göre Kayseri Şeker Fabrikasına 58,6 milyon lira idari para cezası verdi.

Üst kurul aynı zamanda Mersin Sulh Hukuk Hakimliğinin konu ile ilgili kararını da iptal ettirdi.

Süreç sonunda Ankara Mithatpaşa Vergi Dairesi, 2005 yılında yapılan usulsüzlük cezası ile ilgili bütün mahkeme yollarının tükenmesi nedeniyle kesinleşen 58,6 milyon lira idari para cezasının ödeme emrini ekim ayında Kayseri Şeker Fabrikasına gönderdi.
Anadolu Ajansı
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