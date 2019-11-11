1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'FETÖ terör örgütünün merkezi şuanda ABD'de'

FETÖ terör örgütünün de merkezinin şuanda ABD'de olduğunu dile getiren Bakan Çavuşoğlu, "Değişik ülkelerde farklı ülkelerin istihbaratları çok açık ve net bir şekilde kullanıyorlar. Yani terör örgütlerinin hepsini farklı amaçlarla farklı ülkelerin kullandığı bir dönemde yaşıyoruz" dedi
 11 Kasım 2019 14:46
Yazdır
'FETÖ terör örgütünün merkezi şuanda ABD'de'

FETÖ terör örgütünün de merkezinin şuanda ABD'de olduğunu dile getiren Bakan Çavuşoğlu, "Değişik ülkelerde farklı ülkelerin istihbaratları çok açık ve net bir şekilde kullanıyorlar. Yani terör örgütlerinin hepsini farklı amaçlarla farklı ülkelerin kullandığı bir dönemde yaşıyoruz" dedi.

Antalya'nın Alanya ilçesine gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alaaddin Keykubat Üniversitesi ile Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi'nin 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Törene ayrıca Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Akbaba, siyasi partilerin ilçe temsilcileri, STK başkanları ve çok sayıda öğrenciler katılım gösterdi.

Törenin açılış konuşmasını yapan ALKÜ Rektörü Ekrem Kalan, eğitim alındaki gelişmeleri aktardı. Ardından ise Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörü Mehmet Durdu Öner kürsüde yerini aldı. Önerin konuşmasının ardından kürsüye davet edilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, akademik açılışı programı kapsamında "Sahada ve Masada Güçlü Diplomasi" konulu ilk dersi verdi.

İlçede iki kardeş üniversitenin birlikte açılış töreni yapmasının anlamlı olduğunu belirten Çavuşoğlu, bundan sonrada iki üniversitenin el ele gelecek hedeflere ulaşmak için çalışması temennisinde bulundu. Bu konuda kendilerinin de ellerinden gelen her türlü desteği vereceklerini kaydeden Çavuşoğlu, ihtiyaç duyulan her şeyi birlikte inşa edeceklerini bildirdi.

İlk derste bir Dışişleri Bakanı olarak ne anlatabilirim? Alanya'yı günlerce anlatabilirim. Ancak size Türk dış politikasını değerlendirmek istediğini belirten Çavuşoğlu, "Dünya değişiyor, ülkemiz değişiyor. ülkemizin etrafımızda köklü değişimler yaşanıyor. Ülkemizi ve iç politikalarımızı bu gelişime, değişime nasıl adapte etmek gerekiyorsa, özellikle gençlerin talepleri karşılamak için bu politikaları güncellemek gerekiyorsa, dünyadaki değişimlere göre de dış politikamızı ona göre oluşturmamız yönlendirmemiz ve uygulamamız gerekiyor" dedi.

"İttifakların yavaş yavaş çatırdamaya başladığını görmeye başladık"

Dünyanın çok hızlı bir değişim sürecinde olduğuna ifade eden Çavuşoğlu, "Ülkemizi ve iç politikalarımızı nasıl değişime adapte etmek gerekiyorsa, dünyadaki gelişmelere göre de dış politikamızı oluşturmamız, yönlendirmemiz lazım. Bildiğimiz tüm anlayışlar yıkılmaya başladı. Bugün Batı zayıflamaya başlayınca Çin, Hindistan, Brezilya gibi yeni güçler ortaya çıkmaya başladı ve çok kutuplu bir dünya ve ittifakların yavaş yavaş çatırdamaya başladığını görmeye başladık" diye konuştu.

"Ekonomik olarak batı güç kaybederken, Asya, Latin Amerika yükseliyor"

Dünyada ticaret savaşlarının tekrar alevlendiği ve bölgemizdeki çatışmalar ve iç savaş sorunlarını hatırlatan Çavuşoğlu, "Bölgemizde çatışmalar, iç savaşlar var. Bunlara nasıl çare bulmak gerekiyor. Dünyadaki çatışma ve iç savaşların yüzde 60'ı bizim bölgemizde ve bunlara nasıl çözüm bulacağız. Böylesine değişen gelişen bir dünyada neler yapmamız gerekiyor. Ekonomik olarak batı güç kaybederken, Asya, Latin Amerika yükseliyor. Oralarda nasıl açılımlar yapmamız gerekiyor. Tüm bunları değerlendiren bir dış politika yapmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Bugün terörizmin çok farklı boyutlara ulaştığını belirten Bakan Çavuşoğlu, bugün terör örgütlerine destek veren güçlerin gizlemediğini söyledi. Çavuşoğlu, "Açık açık destek verdiklerini söylüyorlar. En son ABD Suriye'deki, Suriye halkının sahip olduğu petrol rezervlerini PKK'yı, YPG'yi güçlendirmek için kullandıklarını itiraf etti. Yani bugün savaşlarda en çok kullanılanlar kimdir, terör örgütleridir, teröristlerdir. Birisi bitiyor, başkası geliyor. O isim ölüyor, eskiden El Kaide'yi konuşuyorduk, sonra DAEŞ ortaya çıktı, sonra El Nusra dediler, Taliban gibi birçok terör örgütü büyüyor, gelişiyor, evrim geçiriyor ama değişmeyen bir şey var ki bu terör örgütleri birileri tarafından kullanılıyor" dedi.

"FETÖ terör örgütünün de merkezinin şuanda ABD'de"

FETÖ terör örgütünün de merkezinin şuanda ABD'de olduğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Değişik ülkelerde farklı ülkelerin istihbaratları çok açık ve net bir şekilde kullanıyorlar. Ne zaman bir FETÖ'cüyü ülkemize istediğimiz zamanda hemen o ülkenin yetkilileri diyor ki, 'Bizi Amerika aradı, Fransa aradı, Almanya, İngiltere aradı vermeyin diyorlar.' Bir bakıyoruz ki bizim alacağımız FETÖ teröristine o ülke vatandaşlık veriyor yada kapattıracağımız FETÖ okulunu o ülkeye bağlı bir şirket devralıyor. Yani terör örgütlerinin hepsini farklı amaçlarla farklı ülkelerin kullandığı bir dönemde yaşıyoruz" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü olduğumuzun göstergesidir"

Barış Pınarı Harekatı'nda önce sahada sonra masada elde edilen kazanımlar sonrasında gürültü koptuğu ve dengelerin değiştiğini değinen Çavuşoğlu, şunları söyledi: "Orada bir terör devleti kurmak istiyorlardı. Bununda başını İsrail ve Fransa çekiyordu. Fransa onun acısını hiçbir zaman unutamadı. 29 Ekim resepsiyonlarımızda da tüm dünyada büyükelçilerini göndermedi. İçlerinde öyle bir acı var ki, bu nefretini, bu hayal kırıklığını devam ettiriyor. Sen gelsen ne olur gelmesen ne olur Cumhuriyet bayramımıza yada törenlerimize. Ne önemi var yani, gelsen ne olur gelmesen ne olur. Bunlar işte o hayal kırıklığının neticesinde çocukça davranışlardır. Ama biz işimize bakacağız. Ve o dengeler değiştikten sonra 5 gün içinde dünyanın iki süper gücüyle masaya oturarak istediklerimizi alarak mutabakat sağlamakla masada Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü olduğumuzun göstergesidir. İnşallah bunu devam ettireceğiz."

Acun Ilıcalı sürprizi

Bakan Çavuşoğlu ilk ders sunumunu yaptıktan sonra öğrencilere bir sürprizi olduğunu söyleyerek salondan ayrılmamalarını istedi. Sahneye ise Acun Ilıcalı çıktı. Acun Ilıcalı, öğrencilere Bakan Çavuşoğlu'yla olan bazı anılarını anlattı. "Bakanımız Allah razı olsun davet etti, bende koşa koşa geldim. Burada olmaktan çok mutluyum" diyen Acun Ilıcalı, Bakan Çavuşoğlu'nun Dominik ve Miami'de ziyaretlerinde evinde kaldığı ve birlikte futbol maçı yaptıklarını anlattı.

Öte yandan, akademisi kurma aşamasından olan eski Fenerbahçeli Moussa Sow ve eski Sivassporlu Jacques Faty törene katılım gösterdi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türkiye'nin sınır dışı ettiği IŞİD'liyi Yunanistan kabul etmedi
11 Kasım 2019 14:53		 'Kaz Dağları bölgesinde 115 maden arama ruhsatı verildi'
11 Kasım 2019 14:10
CHP'den 'İnternet gazeteciliği Basın Kanunu kapsamına alınsın' teklifi
11 Kasım 2019 14:00		 Sınıfta kalp krizi geçiren öğrenci öldü
11 Kasım 2019 14:00
Bakan Kurum: Kaçak yapılar dijital ortamda takip edilecek
11 Kasım 2019 13:39		 '15 şube açma hedefimiz'den 2 şubemizi açtık'
11 Kasım 2019 12:21
Erdoğan'dan, İmamoğlu'na 'temel atmama töreni' eleştirisi
11 Kasım 2019 12:07		 81 ilde 11 milyon fidan toprakla buluşuyor
11 Kasım 2019 11:50
İçişleri: ABD'li DAEŞ'li terörist sınır dışı edildi
11 Kasım 2019 11:09		 OHAL Komisyon Başkanı, neden her beraat edeni, iade etmediklerini açıkladı
11 Kasım 2019 10:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:57 - Kocaeli'de bahçesindeki prefabrik yanan okul tatil edildi14:53 - Türkiye'nin sınır dışı ettiği IŞİD'liyi Yunanistan kabul etmedi14:46 - 'FETÖ terör örgütünün merkezi şuanda ABD'de'14:42 - Valilikten eski İngiliz istihbarat subayının ölümüne ilişkin açıklama14:40 - Fethiye İcra Müdür Yardımcısı tutuklandı14:33 - Kayseri Şeker Fabrikasına hileli satıştan ceza14:30 - MEB'in eski hükümlülere yönelik öykü yarışmasının sonuçları açıklandı14:27 - İBB'den 'Temel Atmama Töreni' açıklaması14:20 - Bolu türküsü olarak biliniyordu...Zonguldak'a ait olduğu tescillendi14:19 - Kaymakamlık sınavı soru ve cevapları yayımlandı
14:10 - 'Kaz Dağları bölgesinde 115 maden arama ruhsatı verildi'14:06 - En çok fidan sahiplenmede o il Türkiye 1.'si oldu14:05 - Sözleşmeli personelin mesai saatleri içinde il dışından aldığı rapor geçerli midir?14:00 - Sınıfta kalp krizi geçiren öğrenci öldü14:00 - CHP'den 'İnternet gazeteciliği Basın Kanunu kapsamına alınsın' teklifi13:51 - 'PKK/PYD'li teröristler Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 19 taciz/saldırı düzenledi'13:43 - Eski İngiliz askeri görevlisi İstanbul'da ölü bulundu13:39 - Bakan Kurum: Kaçak yapılar dijital ortamda takip edilecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
1928 tarihindeki Harf Devriminin, Türk milletinin geleneğiyle olan bağını kopardığı yönündeki görüşe;
ÇOK OKUNANLAR
OHAL Komisyon Başkanı, neden her beraat edeni, iade etmediklerini açıkladı
Kültür ve Turizm Bakanlığında, mesai saatleri değişiyor
6 yeni fakülte kuruldu, 2 yüksekokul kapatıldı
'AK Parti'de bir kısım istifalar olacak'
Selvi: Erdoğan, Babacan'ı kazanmak için hamle yapıyor
Erdoğan'dan, İmamoğlu'na 'temel atmama töreni' eleştirisi
Özel kalemde çalışanlar, ilave olarak ne kadar alır?
Şahan Gökbakar açıkladı: 'Recep İvedik 6' üç günde...
AYM eski başkanı: Siyaset yargıyı kuşatıyor
Kadroya geçen sözleşmeli öğretmenler il içi/il dışı ne zaman yer değiştirme isteğinde bulunabilir?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
rtük'ün dondurma reklamlarına müdahale etmesi 1
11 kasım milli ağaçlandırma günü 2
ptt kargo 2
n11.com'un boykot edilmesi 1
10 Kasım 1
fatih'te 4 kardeşin intihar etmesi 2
harf devrimiyle adeta her şey sıfırlandı 3
sloukas'ın atatürk'ü anma pankartına dokunmaması 3
asgari ücretli vatandaşlara 20 yıl vadeli ev kredisi 1
su kuyusu 1
SON İLANLAR
Kırıkkale Balışeyh SYDV Personel Alım İlanı
Giresun Çanakçı SYDV Personel Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi 12 İşçi Alacak
Akdeniz Üniversitesi İşçi Alım İanı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu 7 İşçi Alacak
Hitit Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Akkuyu Nükleer Santraline itfaiyeci ve itfaiye şoförü alınacak
İskenderun İkmal Destek Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
DSİ 11. Sondaj Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
MSB Akasryakıt İkmal Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam