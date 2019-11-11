Sınır dışı edilen IŞİD'liyi Yunanistan kabul etmedi, Türkiye de geri almadı
|11 Kasım 2019 14:53
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda yakalanan IŞİD'li bir terörist, bugün Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'ndan sınır dışı edildi.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı olduğu iddia edilen IŞİD'li Türkiye'den Yunanistan'a sınır dışı edildikten sonra Türkiye-Yunanistan hattında gerilim yaratacak bir gelişme yaşandı. IŞİD'li terörist Pazarkule Sınır Kapısı karşısındaki Kastanies Sınır Kapısı'ndaki Yunanlı görevliler tarafından kabul edilmedi.
YAYA OLARAK GERİ DÖNDÜ
Yunanlılar, IŞİD'li teröristi yeniden Türkiye'ye yaya olarak geri gönderdi. Türkiye'nin de kabul etmediği IŞİD'li iki ülke arasındaki tampon bölgede beklemeye başladı. İki ülkenin de kabul etmediği terörist, tampon bölgede bekleyişini sürdürüyor.
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