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Kocaeli'de bahçesindeki prefabrik yanan okul tatil edildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bahçesindeki prefabrik yapı yanan okulda eğitime bir gün ara verildi
 11 Kasım 2019 14:57
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Kocaeli'de bahçesindeki prefabrik yanan okul tatil edildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bahçesindeki prefabrik yapı yanan okulda eğitime bir gün ara verildi.

Alınan bilgiye göre, Yeşilova Mahallesi'ndeki Yarbay Refik Cesur İlkokulu'nun bahçesindeki ek bina inşaatında çalışan işçilerin kullandığı çelik konstrüksiyondan yapılan prefabrikte, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri öğrencileri tahliye ederken, itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.

Yangında oluşan yoğun duman nedeniyle okulda eğitime bir gün ara verildi.
Anadolu Ajansı
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