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Faiz indirimi sonrası kredi taleplerinde artış

Bankaların faiz indirimleriyle kredi talepleri 3 kat arttı. Genel kanı, krediye gösterilen ilgilinin daha da artması yönünde
 11 Kasım 2019 15:24
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Faiz indirimi sonrası kredi taleplerinde artış

Bankaların faiz indirimleriyle kredi talepleri 3 kat arttı. Genel kanı, krediye gösterilen ilgilinin daha da artması yönünde.

Merkez Bankası'nın, gerçekleşen son üç Para Politikaları Kurulu (PPK) toplantısında aldığı faiz indirimi kararlarının etkisiyle bankalar sürekli faiz düşürüyor.

Geçtiğimiz iki yıldır oldukça yüksek seyreden ve aylık yüzde 3'ün üzerine çıkan kredi faiz oranları Merkez Bankası'nın arka arkaya aldığı faiz indirimi kararlarıyla son iki yılın en düşük seviyesine geriledi. Temmuz, Eylül ve Ekim aylarında gerçekleştirilen son üç PPK toplantısından çıkan toplam 1000 baz puanlık politika faizi indirimi sayesinde kredi faiz oranları konut kredisinde aylık yüzde 0,99'e, ihtiyaç kredisinde aylık yüzde 1,08'e kadar geriledi.

Yeni düzenlemeler ertelenen konut talepleri için kredi arayışını artırdı

Online kredi platformu Hangikredi.com verilerine göre tüketicilerin online kredi aramaları faiz indirimi ile birlikte ciddi bir şekilde arttı. Temmuz'dan beri gerçekleşen faiz indirimleri ile birlikte özellikle, ertelenen konut talepleri için kredi arayışında artış yaşandı. Taşıt kredisi tarafında ise bankaların otomobil firmaları ile yaptığı anlaşmalar neticesinde sunulan indirimli faiz oranları taşıt kredisine olan ilgiyi artırdı. Tüketicideki ilginin yanı sıra bankaların kredi onaylama oranları da arttı.

"2020'de KOBİ Kredisi öne çıkacak"

Platformun CEO'su Oray Durmazoğlu'na göre, bir taraftan bireyseli diğer taraftan ticari ve kurumsal segmentleri destekleyen KOBİ kredisi 2020'de ön plana çıkacak. KOBİ kredilerinde gerçekleşecek olan faiz indirimleri, bir süredir faiz maliyetleri nedeniyle üretimindeki agresifliği yavaşlatan kurumların yeniden büyümesini sağlayacak.

"Ciddi bir talep ve canlanma var"

2019 kredi başvuruları için ülkemizdeki gelişmeleri değerlendiren Durmazoğlu, "Sitemize girenleri yaptığımız teklif göstermesi bundan 7-8 ay öncesine göre 3 kat arttı. 10 milyona yakın teklif göstermesi yapıyoruz. Ziyaretçi sayımız yaklaşık 8 milyona ulaştı. Yani ciddi bir talep ve canlanma olduğunu net şekilde gözlemliyoruz. 25 Temmuzdaki Merkez Bankası Para Politikaları Kurulunun kararı sonrasında, Kamu bankalarının konut kredilerini aylık yüzde 0.99'a düşürmesi ile ivme başladı diyebiliriz. Bu indirimlerin sürmesi ile doğru orantılı olarak tüketicinin kredi iştahı da artmaya devam edecek diye düşünüyorum. Öngörümüz; yıl kapanışı sonrası 2020 hedeflerinde KOBİ yansımalarını da daha aktif görebileceğimiz bir portrenin ortaya çıkması. Kişisel olarak kanaatim; dijital platformların varlığının tüketici başvurularını kolaylaştırdığı için, bu ivmeyi artırmaya katkı sağladığı yolunda" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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