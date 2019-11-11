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MEB'den o iddia için 'sehven' açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her sene başında dağıtılan ders kitapları içinde Uygur alfabesi yerine İbrani alfabesi kullanıldığına dair ortaya atılan iddiaya Bakanlık tarafından cevap geldi
 11 Kasım 2019 15:51
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MEB'den o iddia için 'sehven' açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her sene başında dağıtılan ders kitapları içinde Uygur alfabesi yerine İbrani alfabesi kullanıldığına dair ortaya atılan iddiaya Bakanlık tarafından cevap geldi.

MEB, tarafından altıncı sınıf Sosyal Bilgiler kitabında kullanılan bir görselde Uygur alfabesi yerine İbrani alfabesi kullanıldığına dair ortaya atılan iddialara Bakanlık tarafından cevap geldi.

Milli Eğitim Bakanlığının konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "6'ncı sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabında 'Uygur Devleti' başlığında sehven konulan görsel hakkında aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığından, 'Sosyal Bilgiler 6'ncı sınıf ders kitabının 61'inci sayfasında yer alan İbrani alfabesine ait görselin, Uygur ile İbrani alfabelerinin benzer harflerinin olması nedeniyle, sehven Uygur alfabesi olarak verildiği' bilgisi alınmıştır. Hatalı görsel kaldırılarak ders kitabının güncellenen elektronik nüshası Eğitim Bilişim Ağı'nda (EBA) yayımlanmıştır. Mevcut durumda ilgili ders ünitesi dijital ortam üzerinden işlenecek olup gelecek eğitim öğretim yılı için baskı güncellemesi yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.
İhlas Haber Ajansı
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