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İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'temel atmama töreni' yanıtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, eleştirilerine yanıt veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "2 binin üzerinde ağacın içinde, belki de kendi eliyle diktiği 20-25 yıllık ağaçlar da vardır. Onların da kurtulduğuna mutlu olacaktır. " dedi
 11 Kasım 2019 16:14
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İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'temel atmama töreni' yanıtı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Silahtarağa'da inşa edilmesi planlanan ileri biyolojik arıtma tesisi "temel atmama töreniyle" ilgili eleştirilerine, Meclis toplantısından önce yanıt verdi.

İmamoğlu, gazetecilerin konuyla ilgili sorusuna, "Sıkı bir basın açıklaması yaptık. Ben tahmin ediyorum Cumhurbaşkanı, o basın açıklamamızı okuduğunda, bize çok teşekkür edecektir. Kaldı ki orada 70 bin metrekarenin üzerindeki arazide, 2 binin üzerinde ağacın içinde, belki de kendi eliyle diktiği 20-25 yıllık ağaçlar da vardır. Onların da kurtulduğuna mutlu olacaktır. Orada derin bir teknik açıklama var, İstanbul halkına. Nerdeyse 1,6 katrilyonluk yanlış yatırımın önünü keserek, doğru noktalara, doğru yatırımı yapacak yönetim olma marifetiyle yolumuza devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı da mutlu olacaktır bu tavrımızdan" yanıtını verdi.

İBB'den 'Temel Atmama Töreni' açıklaması Erdoğan'dan, İmamoğlu'na 'temel atmama töreni' eleştirisi
Memurlar.Net
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