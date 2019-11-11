Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD ziyaretiyle ilgili açıklama
|11 Kasım 2019 16:56
|Yazdır
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Sayın Donald Trump'ın davetine icabetle 12-13 Kasım 2019 tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri'ne bir çalışma ziyaretinde bulunacaklardır.
Ziyaret kapsamında, Sayın Cumhurbaşkanımız, ABD Başkanıyla biraraya gelecek, mevkidaşıyla birlikte heyetlerarası görüşmelere başkanlık edeceklerdir.
Görüşmelerde, Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle ele alınacaktır.
Temaslar kapsamında, Suriye başta olmak üzere, bölgesel ve küresel meselelerin istişare edilmesi, ayrıca terörizmin her türlüsüyle mücadelede dayanışma, işbirliği ve eşgüdümün güçlendirilmesi için atılabilecek somut adımlar üzerinde durulacaktır.
Sayın Cumhurbaşkanımızın, Maryland Eyaletinde bulunan Amerika Diyanet Merkezi'ni ziyaretle, vatandaşlarımız, Türk kökenli Amerikalılar ve Müslüman toplumu temsilcileriyle buluşmaları da planlanmıştır.''
Sayın Cumhurbaşkanımız ayrıca, ABD Ticaret Odası'nın evsahipliğinde düzenlenecek toplantıda işinsanlarına hitapta bulunacaklardır.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Büyükşehir Meclisinde işçi çıkarmalar gündemde
11 Kasım 2019 16:20
|İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'temel atmama töreni' yanıtı
11 Kasım 2019 16:14
|'Engelli bakımı için sıra bekleyen vatandaşımız yok'
11 Kasım 2019 15:59
|Bakan Pakdemirli'den ağaç dikme seferberliği mesajı
11 Kasım 2019 15:03
|Bakan Soylu'dan Cudi dağında festival düzenleme sözü
11 Kasım 2019 15:00
|Sınır dışı edilen IŞİD'liyi Yunanistan kabul etmedi, Türkiye de geri almadı
11 Kasım 2019 14:53
|'FETÖ terör örgütünün merkezi şuanda ABD'de'
11 Kasım 2019 14:46
|'Kaz Dağları bölgesinde 115 maden arama ruhsatı verildi'
11 Kasım 2019 14:10
|CHP'den 'İnternet gazeteciliği Basın Kanunu kapsamına alınsın' teklifi
11 Kasım 2019 14:00
|Sınıfta kalp krizi geçiren öğrenci öldü
11 Kasım 2019 14:00