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Erciyes Üniversitesi, kimyageri, temizlik personeli olarak almak için ilana çıktı

Erciyes Üniversitesi bugün skandal bir ilan yayımladı. Üniversite Genel Sekreterliğinin yayımladığı ilana göre, iki adet temizlik görevlisi pozisyonu için Üniversitelerin Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya bölümünden mezun olma şartı arandı
 11 Kasım 2019 17:35
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Erciyes Üniversitesi, kimyageri, temizlik personeli olarak almak için ilana çıktı

Ercisyes Üniversite Genel Sekreterliğinin 12 kişilik personel alım ilanı bugün, İŞKUR'un web sitesinde ve memurlar.net'te yayımlandı.

İlana göre 10 güvenlik görevlisi ve iki temzilik görevlisi alınacaktır.

Ancak temizlik görevlisi için Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya bölümünden mezun olma şartı arandı.

İlanda, Temizlik görevlisi ilanı için yer alan diğer şartlar şu şekildedir:

b) Özel hususlar:
*Lisan kimya bölümü mezunu olmak
*Kimya laboratuarlarında en az 1 yıl süreyle çalışmış olmak ve bunu sigorta beglgesi ile belgelemek.
* Kimya laboratuarlarında temizlik elemanı olarak çalışacaktır.
* Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
* Her aday, işkur'da yayınlanan listede bir işyeri ve bir meslek koluna başvurabilir.
* İşkur'da ilan edilen işgücü taleplerinde son başvuru tarihi itibarıyla belirtilen bölümlerden mezun olmaları yada belirtilen bölümlere ilişkin istenilen belgelere sahip olmaları gerekmektedir.
* İşe alınacak işçilerin deneme süresi 2 ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi fesh edilecektir.
* Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.
* Sınavda başarılı olan adayların, çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında sakınca olmadığına dair durumunu sağlık raporu ile belgelendirmek.
* Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan-sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir.
* Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir.
* Vardiyalı veya dönüşümlü çalışmaya engel durumu olmamak.
* Herhangi bir meslek için işe alınan işçi, işin veya işyerinin gerektirdiği durumlarda, mümkün olduğunca işçinin sahip olduğu bilgi, beceri, ehliyet veya belge de dikkate alınarak diğer iş veya alanlarda da çalıştırılabilir.
Memurlar.Net - Özel

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