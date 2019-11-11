Akıncı Üssü davasında MAK personeli savunma yaptı
|11 Kasım 2019 17:11
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılandığı davanın görülmesine, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı sanık savunmalarıyla devam edildi.
Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.
Esasa ilişkin savunmasını yapan eski astsubay Yunus Dağcı, 15 Temmuz'da Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında Muharebe Arama Kurtarma (MAK) personeli olarak görev yaptığını dile getirdi.
Sanık Dağcı, darbe girişiminin yaşandığı gün verilen emirle İstanbul'a gittiklerini, burada Moda Deniz Kulübü ve Hava Harp Okulunda bir süre bulunduktan sonra Akıncı Üssü'ne geldiklerini anlattı.
Darbe girişiminden önceden haberdar olmadığını ileri süren Dağcı, "Akıncı'ya gideceğimizi indikten sonra öğrendim. Bir süre sonra bölük komutanımız (eski binbaşı) Gökhan Maldar geldi, emir komuta zinciri dışında bir şey yapmadığımızı, komutanlarımızın emirlerini yerine getirdiğimizi söyledi. Zaten Akıncı'da herhangi bir şeye karışmadık, bize Akıncı'da herhangi bir emir vermedi." savunmasını yaptı.
Üzerine atılı olan "FETÖ üyeliği" suçlamasına da değinen sanık Dağcı, örgüt üyesi olduğuna dair kendisine yöneltilen tek isnadın ankesörlü aramalar olduğunu belirtti.
Söz konusu aramalarda kimlerle görüştüğünün tespit edilemediğini ve örgütün mahrem imamları ile irtibat sağlamadığını iddia eden Dağcı, "Hiçbir terör örgütüyle ilgili değildir bu aramalar." açıklamasını yaptı.
Eski astsubay Dağcı, mahkeme heyetinden beraat talebinde bulundu.
Savunma yapan eski astsubay Yücel Lökeşe de üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini ve darbe girişiminde bulunmadığını savunarak, beraatini istedi.
Davanın görülmesine yarın devam edilecek.
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