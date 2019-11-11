Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|11 Kasım 2019 17:13
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,7540
|5,7550
|5,7740
|5,7750
|Avro
|6,3440
|6,3450
|6,3770
|6,3780
|Sterlin
|7,3460
|7,3830
|7,4130
|7,4510
|İsviçre Frangı
|5,7530
|5,7820
|5,7980
|5,8270
|ANKARA
|ABD Doları
|5,7250
|5,7850
|5,7450
|5,8050
|Avro
|6,3050
|6,3750
|6,3300
|6,4000
|Sterlin
|7,2810
|7,4270
|7,3190
|7,4760
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