Şanlıurfa'da 3.2 büyüklüğünde deprem
Şanlıurfa'da merkez üssü Harran ilçesi olan, Richter ölçeğine göre, 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
|11 Kasım 2019 18:15
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