1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ'den aranan uzman çavuş köyünde yakalandı

Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olmak suçundan aranan uzman çavuş, jandarma tarafından yakalanarak emniyet güçlerine teslim edildi
 11 Kasım 2019 18:59
Yazdır
FETÖ'den aranan uzman çavuş köyünde yakalandı

Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olmak suçundan aranan uzman çavuş, jandarma tarafından yakalanarak emniyet güçlerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ üyesi olmaktan hakkında yakalama kararı bulunan Ankara Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli bir uzman çavuşun Tokat'ta olduğu bilgisine ulaşıldı. Jandarma tarafından Tokat merkeze bağlı Pınarlı köyünde izinli bulunduğu belirlenen uzman çavuş, yapılan sıkı takip sonucunda yakalandı. Jandarma ekipleri, zanlıyı Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Düzce'deki 'FETÖ'nün mahrem imamları' davasında 15 sanığa hapis cezası
11 Kasım 2019 18:46		 Akıncı Üssü davasında MAK personeli savunma yaptı
11 Kasım 2019 17:11
Kütahya'daki FETÖ'nün hücre evlerine operasyonda 1 tutuklama
11 Kasım 2019 16:37		 'PKK/PYD'li teröristler Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 19 taciz/saldırı düzenledi'
11 Kasım 2019 13:51
PKK'nın İzmir'deki bombalı saldırı planı davası sanıklarına ceza yağdı
11 Kasım 2019 13:32		 Donanma Komutanlığındaki darbe girişimine ilişkin dava başladı
11 Kasım 2019 13:29
FETÖ soruşturmasında muvazzafların da olduğu 10 kişiye gözaltı
11 Kasım 2019 13:20		 Eski AYİM üyesi Bek'e FETÖ'den hapis cezası
11 Kasım 2019 13:13
20 muvazzaf askere FETÖ gözaltısı
11 Kasım 2019 13:04		 Mardin'de biri eylem hazırlığındaki 3 terörist gözaltına alındı
11 Kasım 2019 11:39
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:03 - Vali Kaymak: 2 güvenlikçi alacaktık, 800 kişi müracaat etti18:59 - FETÖ'den aranan uzman çavuş köyünde yakalandı18:53 - Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı18:46 - Düzce'deki 'FETÖ'nün mahrem imamları' davasında 15 sanığa hapis cezası18:35 - Mersin Büyükşehir Mecliste 'adrese teslim ihale' tartışması18:29 - Borsa, günü yatay tamamladı18:19 - Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi'nde başvuru süresi uzuyor18:15 - Şanlıurfa'da 3.2 büyüklüğünde deprem18:09 - İstanbul'da su zammına tepki: İmamoğlu verdiği sözü tutmalı17:58 - 13 öğrenci yedikleri lahmacundan zehirlendi
17:49 - 'İktidar milletin derdinin çaresi borç zannediyor'17:45 - Merkür, Güneş ile Dünya arasından geçti17:38 - TBMM raporu; 150 gencin intiharında 'mavi balina' şüphesi var17:35 - Erciyes Üniversitesi, kimyageri, temizlik personeli olarak almak için ilana çıktı17:25 - Altında gün sonu fiyatları17:22 - Serviste unutulan çocuğun gittiği anaokulun yöneticilerine soruşturma17:13 - Dolar ve avroda gün sonu fiyatları17:11 - Akıncı Üssü davasında MAK personeli savunma yaptı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
1928 tarihindeki Harf Devriminin, Türk milletinin geleneğiyle olan bağını kopardığı yönündeki görüşe;
ÇOK OKUNANLAR
OHAL Komisyon Başkanı, neden her beraat edeni, iade etmediklerini açıkladı
Kültür ve Turizm Bakanlığında, mesai saatleri değişiyor
En çok fidan sahiplenmede o il Türkiye 1.'si oldu
İntihar eden Saadet öğretmenden 'mobbing' paylaşımı
6 yeni fakülte kuruldu, 2 yüksekokul kapatıldı
'AK Parti'de bir kısım istifalar olacak'
Selvi: Erdoğan, Babacan'ı kazanmak için hamle yapıyor
Erdoğan'dan, İmamoğlu'na 'temel atmama töreni' eleştirisi
Şahan Gökbakar açıkladı: 'Recep İvedik 6' üç günde...
Özel kalemde çalışanlar, ilave olarak ne kadar alır?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
su kuyusu 1
sloukas'ın atatürk'ü anma pankartına dokunmaması 3
n11.com'un boykot edilmesi 1
fatih'te 4 kardeşin intihar etmesi 2
rtük'ün dondurma reklamlarına müdahale etmesi 1
ayık olmak 1
5'e razıydık 1
ptt kargo 2
pubg 1
10 Kasım 1
SON İLANLAR
Kırıkkale Balışeyh SYDV Personel Alım İlanı
Giresun Çanakçı SYDV Personel Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi 12 İşçi Alacak
Akdeniz Üniversitesi İşçi Alım İanı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu 7 İşçi Alacak
Hitit Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Akkuyu Nükleer Santraline itfaiyeci ve itfaiye şoförü alınacak
İskenderun İkmal Destek Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
DSİ 11. Sondaj Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
MSB Akasryakıt İkmal Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam