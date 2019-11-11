1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Suyun içinde üretti, 12 ay satıyor

Bursa'da bir müteşebbis, kurduğu serada toprak kullanmadan suyun içinde marul yetiştiriyor.
 11 Kasım 2019 19:07
Yazdır
Suyun içinde üretti, 12 ay satıyor

Bursa'da bir müteşebbis, kurduğu serada toprak kullanmadan suyun içinde marul yetiştiriyor.

Uzun yıllar garson olarak farklı sektörlerde çalışan Mehmet Can Bulut (25), kendi işinin patronu olmaya karar verdi. Ne iş yapacağıyla alakalı uzun araştırmalar yapan genç adam, bir tarım fuarında gördüğü topraksız marul yetiştirme sistemini kurarak, suyun içinde marul yetiştirmeye başladı. Normalde tarlada toprakta yetişenini görmeye alışık olduğumuz marullar artık suyun içinde yetişiyor. Tarlada 1 dönüm alanda 8 bin kök 70 günde hasat edilirken, suyun içinde serada ise 700 metre kare alanda 12 bin kök marul 30 günde hasat ediliyor. Marullar fide halinde suyun içine ekilirken, suya sadece marulun ihtiyacı olan 12 çeşit element sıvı olarak ekleniyor. Bu mineralleri yeterli oranda alan marul 30 günde hasat ediliyor. Suyun içinde ekilen marulların tanesi 2 lira 50 kuruştan satılıyor.

Bu işe uzun araştırmalar sonucunda karar verdiğini ifade eden Mehmet Can Bulut, "Üretiğimiz marullar sağlıklı. Hepsi sıvı gübreyle yetişiyor. Bir çiftçinin tarlada 70 ila 90 günde ürettiği marulu biz suyun içinde 30 ile 35 gün arasında yetiştiriyoruz. Seramız 700 metrekare alana kurulu. İçinde 12 bin adet marul var, yani biz burada topraktakinden iki kat daha fazla mahsul alıyoruz. Biz suyun içine marulun ihtiyacı olan 12 çeşit elementi ilave ediyoruz. Ürün kısa sürede gelişiyor. Toprak bulaşığı ve böcek yok. Temiz ürünleri insanlar tercih ediyor. 12 ay boyunca üretim yapıyoruz" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
ABD'den sonra en fazla dizi ihraç eden ülke Türkiye
11 Kasım 2019 20:11		 'Yeşil pasaport düzenlemesi ihracatı arttıracak'
11 Kasım 2019 12:46
'11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes' Programı
11 Kasım 2019 12:38		 TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 5 milyar lira verdi
11 Kasım 2019 12:29
Gün ortası döviz fiyatları
11 Kasım 2019 12:18		 'Cari işlemler hesabı eylülde 2 milyar 20 milyon dolar fazla verecek'
11 Kasım 2019 10:16
Borsa haftaya düşüşle başladı
11 Kasım 2019 10:01		 'Yeşil pasaport' uygulaması esnetildi
11 Kasım 2019 09:01
Saat 11.11'de 11 milyon fidan
11 Kasım 2019 06:41		 Kuşadası'na kruvaziyerle 2 bin 657 turist geldi
10 Kasım 2019 20:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:57 - Ceza yazılacağını zannetti... Fidan dikti20:52 - Türkiye'nin sınır dışı ettiği DEAŞ'lı gözaltına alındı20:47 - ASELSAN denizlerde 'fersah fersah' ilerliyor20:42 - 'Vuran' teslimatları tam gaz sürüyor20:37 - Düzce'de 20 yıl önceki depremin izleri silindi20:32 - Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran an!20:27 - İBB Meclisi'nde Silahtarağa tartışması20:23 - Terör örgütü yandaşları, Türk zırhlısına saldırdı20:19 - Üniversite kampüslerinde sıcak çorba dağıtılıyor20:15 - Hac ön kayıtları başladı
20:11 - ABD'den sonra en fazla dizi ihraç eden ülke Türkiye20:07 - Cep telefonu sayesinde kurtuldu! O anları anlattı20:03 - Çavuşoğlu: Artık ırkçılık spor sahalarına inmeye başladı19:59 - Bakan Kurum: Boğaziçi kesinlikle imara açılmamaktadır19:55 - Dışişleri'nden AB'nin yaptırım kararına tepki19:51 - Emekli polisten 'dedektiflik' hizmeti19:47 - Ramazan Minder: Acı bir şekilde yerimizden koparıldık19:43 - Uludağ'da hazırlıklar tamam, kar bekleniyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
1928 tarihindeki Harf Devriminin, Türk milletinin geleneğiyle olan bağını kopardığı yönündeki görüşe;
ÇOK OKUNANLAR
OHAL Komisyon Başkanı, neden her beraat edeni, iade etmediklerini açıkladı
Kültür ve Turizm Bakanlığında, mesai saatleri değişiyor
İntihar eden Saadet öğretmenden 'mobbing' paylaşımı
En çok fidan sahiplenmede o il Türkiye 1.'si oldu
6 yeni fakülte kuruldu, 2 yüksekokul kapatıldı
'AK Parti'de bir kısım istifalar olacak'
Selvi: Erdoğan, Babacan'ı kazanmak için hamle yapıyor
İkinci el otomobil fiyatları uçtu
Erdoğan'dan, İmamoğlu'na 'temel atmama töreni' eleştirisi
Şahan Gökbakar açıkladı: 'Recep İvedik 6' üç günde...
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fatih'te 4 kardeşin intihar etmesi 2
ptt kargo 3
ayık olmak 1
5'e razıydık 1
11 kasım milli ağaçlandırma günü 4
n11.com'un boykot edilmesi 1
rtük'ün dondurma reklamlarına müdahale etmesi 1
10 Kasım 1
gelecegenefes.com 1
sloukas'ın atatürk'ü anma pankartına dokunmaması 3
SON İLANLAR
Kırıkkale Balışeyh SYDV Personel Alım İlanı
Giresun Çanakçı SYDV Personel Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi 12 İşçi Alacak
Akdeniz Üniversitesi İşçi Alım İanı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu 7 İşçi Alacak
Hitit Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Akkuyu Nükleer Santraline itfaiyeci ve itfaiye şoförü alınacak
İskenderun İkmal Destek Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
DSİ 11. Sondaj Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
MSB Akasryakıt İkmal Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam