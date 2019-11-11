Fatih'te ölü bulunan 4 kardeş tabutlarıyla gömüldü
|11 Kasım 2019 19:11
|Yazdır
Fatih'te geçen hafta evlerinde ölü bulunan ve siyanür içerek intihar ettikleri iddia edilen Cüneyt (48), Oya (54), Yaşar (56) ve Kamuran Yetişkin(60) kardeşlerin cenazeleri, yakın arkadaşları Serpil Alkan'a teslim edildi. Ardından cenazeler özel kıyafetli AFAD ekipleri tarafından Fındıkzade Albayrak Camii'ne getirildi. Burada ikindi namazı sonrası 4 kardeş için cenaze namazı kılındı.
Cenaze namazına CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Oya ve Kamuran Yetişkin'in arkadaşları Serpil Alkan ve vatandaşlar katıldı.
CENAZELERİN BAŞINDA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Yetişkin kardeşlerin cenazelerini teslim alan yakın arkadaşları Serpil Alkan, cami avlusunda cenazelerin başında gözyaşlarını tutamadı. Alkan tabutlara sarılarak gözyaşı döktü.
Cenaze namazının ardından vatandaşlar cami avlusunu boşaltırken, tabutlar özel kıyafetli AFAD ekipleri tarafından cenaze nakil aracına taşındı. Cüneyt (48), Oya (54), Yaşar (56) ve Kamuran Yetişkin (60) kardeşlerin cenazeleri defnedilmek üzere Ayazağa Mezarlığı'na götürüldü.
KARDEŞLERİN CENAZELERİ TABUTLARLA BİRLİKTE DEFNEDİLDİ
Fatih'te geçen hafta evlerinde ölü bulunan Cüneyt (48), Oya (54), Yaşar (56) ve Kamuran Yetişkin (60) kardeşlerin cenazeleri kılınan cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı'na getirildi. 4 metre yüksekliğindeki mezarlığa tabutlar özel kıyafetli AFAD ekipleri tarafından halatlar yardımıyla indirilirken, Yetişkin kardeşlerin cenazeleri tabutlarla birlikte defnedildi. Tabutlar mezarlığa indirilmeden önce toprağa kireç döküldü. Defin işleminin ardından mezarların başında dua edilirken, Oya ve Kamuran Yetişkin'in yakın arkadaşları Serpil Alkan mezarlara su döktü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ceza yazılacağını zannetti... Fidan dikti
11 Kasım 2019 20:57
|Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran an!
11 Kasım 2019 20:32
|Cep telefonu sayesinde kurtuldu! O anları anlattı
11 Kasım 2019 20:07
|Emekli polisten 'dedektiflik' hizmeti
11 Kasım 2019 19:51
|Onlarca baklavacıyı 'ucuz tepsi' tuzağıyla kandırdılar
11 Kasım 2019 19:27
|Naim Süleymanoğlu'nun kızlarından suç duyurusu
11 Kasım 2019 19:15
|Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı
11 Kasım 2019 18:53
|Şanlıurfa'da 3.2 büyüklüğünde deprem
11 Kasım 2019 18:15
|İstanbul'da su zammına tepki: İmamoğlu verdiği sözü tutmalı
11 Kasım 2019 18:09
|Merkür, Güneş ile Dünya arasından geçti
11 Kasım 2019 17:45