SAT komandolarından nefes kesen operasyon

Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Doğu Akdeniz 2019 Tatbikatı'nda deniz safhası eğitimlere geçildi. Dost ve müttefik ülkeler arasındaki karşılıklı çalışılabilirliği geliştirmek ve NATO'ya deklare edilmiş Türk Yüksek Hazırlık Seviyeli Deniz Kuvvetleri (TURMARFOR) Karargahı'nın eğitilmesini sağlamak amacıyla düzenlenen tatbikata,16 farklı devletten 48 gemi katılırken, tatbikat boyunca 4 bin 700 personel görev yapıyor. Tatbikatı, farklı ülkelerden 40 gözlemci de takip ediyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 31 muharip gemi, deniz karakol uçakları, helikopterler, insansız hava araçları, SAT, SAS ve KRBN Timleri, Amfibi Deniz Piyade Bölüğü ve Çok Uluslu Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Mobil Eğitim Timleri'nin de katıldığı Doğu Akdeniz 2019 Tatbikatı'nın bugünkü bölümünde deniz safhasına geçildi. Saatler 04.00'ı gösterdiğinde, Aksaz Körfezi'ne açılan fırkateynler senaryo gereği asimetrik tehdit altında körfezden çıkış yaptı. İlk tatbikatı SAT Komandoları yaptı. Senaryo gereği düşman unsuru olan gemiye helikopterden halatla inen komandoların operasyonu, nefes kesti. Gemideki düşman unsurları etkisiz hale getiren komandolar, görevlerini başarıyla tamamladı. Tatbikatın sonraki bölümünde ise açık denizde, savaş gemileri arasında malzeme aktarımının sağlanması amacıyla posta eğitimi yapıldı. Birbirine seyir halinde 30 metre yaklaşan TCG Barbaros ile TCG Sancaktar gemileri arasında eşya transferi yapıldı.

BASINA AÇIK BÖLÜM TAMAMLANDI

Marmaris'te Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen '22'nci Doğu Akdeniz Tatbikatı'nın basına açık olan deniz safhası eğitim bölümü tamamlandı. Tatbikat, basına kapalı olarak 20 Kasım'a kadar devam edecek. Tatbikatın ilerleyen günlerdeki bölümünde, fiili silah atışları, su üstü savunma ve denizaltı savunma harbi eğitimleri, mülteci olmayanların tahliyesi, doğal afetlerde yardım ve insani yardım konularında tatbikatlar yapılacak.