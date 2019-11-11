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Onlarca baklavacıyı 'ucuz tepsi' tuzağıyla kandırdılar

Türkiye'nin farklı şehirlerindeki 50 baklavacı, 'ucuz baklava tepsisi' vaadiyle dolandırıldı. Sosyal medya üzerinden sanal mağaza açan dolandırıcılar, kaporayı aldıktan sonra kayıplara karıştı.
 11 Kasım 2019 19:27
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Onlarca baklavacıyı 'ucuz tepsi' tuzağıyla kandırdılar

İnternet dolandırıcılarının bu kez baklavacıları hedef almasıyla 50 baklavacı mağdur oldu. Sosyal medya üzerinden sanal mağaza açan dolandırıcılar, baklavacılara yönelik tepsi, fırın, hamur açma makinesi gibi endüstriyel mutfak ürünlerini piyasadan çok daha uygun fiyatlara sattıklarını duyurarak satış yaptı. İstanbul, Erzurum, Ankara gibi kentlerde yaklaşık 50 baklavacı, dolandırıcıların satışını yaptığı baklava tepsileri için verilen hesap numarasına para yatırdı. Aradan geçen zamana rağmen tepsileri alamayan baklavacılar ise duruma tepki göstererek polise şikayette bulundu. İşi gereği çok sayıda şehri ziyaret ederek buradaki baklavacılarla bir araya gelen Gaziantepli baklava ustası Mehmet Cihan Çetinkaya (33), durumu kendisinin kurduğu ve baklava ustalarının yer aldığı sosyal medya gurubundan paylaşarak meslektaşlarını uyardı.

'KAPORA ALIP KAYBOLUYORLAR'

Birçok arkadaşının dolandırıcılık kurbanı olduğunu ifade eden Çetinkaya, "Sosyal medya siteleri üzerinden sahte profil açarak milleti dolandırıyorlar. Bunu da endüstriyel ekipmanlar satma vaadiyle yapıyorlar. Hamur açma makineleri, tepsiler, baklava fırınları, kısacası baklavayla alakalı birçok ürün üzerinden bu işi yürütüyorlar. Bu ekibin bir şebeke çalışması yaptığını düşünüyoruz. Geçmişte de yurt dışında baklava ustası aranıyor bahanesiyle insanları dolandırmışlardı. İnsanlardan vize ücreti diye para toplamışlardı. Şimdi de ekipmanları normal fiyatının çok aşağısında satışa koyup insanları dolandırıyorlar. Ürünü internet üzerinden sattıktan sonra sayfayı kapatıyorlar. Sonra yeni bir sayfa açıp başka insanları kandırıyorlar. Bizim bildiğimiz yaklaşık 50 kişiyi bu şekilde dolandırmışlar. Birinden 5 bin TL değerinden 2 bin TL öbüründen 3 bin TL gibi parça parça para toplamışlar. Malı göndermemiz için bir miktar kapora yollamalısınız diyorlar. Kaporayı aldıktan sonra da kayboluyorlar. Biz bu şebekenin yerini tespit ettik. Ankara'da yaşıyorlar. Birçok kez şikayet ettik ama bir şey çıkmadı" şeklinde konuştu.

'İYİ TEPSİYİ 12-13 LİRAYA ALAMAZSINIZ'

Gaziantepli Baklavacı Levent Aktaş ise baklava tepsilerinin kilo ile satıldığını belirterek şunları söyledi:

"Biz firma olarak dolandırıcılıkla hiç karşılaşmadık. İnternetten alışveriş yapmıyoruz. Senelerden beri bildiğimiz kurumsal yerlerle çalışıyoruz. Fiyatta 1-2 lira fark edebilir belki ama biz kurumsal yerlerden faturalandırılmış şekilde çalışıyoruz. Bu tür ucuz alışveriş yapanların firmalara çok önem vermeleri gerekir. Tepsiler alüminyum. Bize geliş fiyatı toptan aldığımız için 17-18 lira. Bu fiyat yerine 12-13 lira derlerse bu hurda fiyatına gelir, bu şekilde satış yapmak da mümkün değildir. Bir malın değeri ve kıymeti var. Ona göre alışveriş yaparken dikkat etmeleri gerekiyor. Piyasadaki 10 liralık ürün 5 liraya satılıyorsa bunun altında bir şeyler aramak gerekir. Meslektaşlarımız bu malzemeleri alırken biraz daha dikkatli olsunlar."
DHA
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