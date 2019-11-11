Gebze Belediyesi'nden zabıta şiddetiyle ilgili açıklama
|11 Kasım 2019 19:31
|Yazdır
Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2 gün önce ilçedeki esnafın kaldırımlara koyduğu ürünleri kaldırdı. Zabıtalar ile esnaf arasında yaşanan tartışmalar sonucunda zabıtalar bir esnafı tekme tokat dövmesi, işyerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde zabıta memurlarının tekme tokat dövdüğü esnaf daha sonra sırt üstü yere düşmesi ve esnafı korumak isteyen bir kişinin ise üzerine yatarak darbelerden korumaya çalıştığı görüntüleri yer aldı.
BELEDİYE AÇIKLAMA YAPTI
Gebze Belediye Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:
"Vatandaşlardan gelen yoğun şikayet ve talepler üzerine yaya geçişlerini engelleyecek şekilde kamu alanı ve kaldırım işgallerini önlemek üzere Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde bir çalışma başlatılmıştı. Bu çalışmalar esnasında meydana gelen ve kamuoyuna da yansıyan üzücü görüntüler, kurumumuz nezdinde de kabul edilir nitelikte değildir. Tasvip edilmesi imkansız bu üzücü olayların, kapsamlı bir şekilde araştırılması ve soruşturulması için bir çalışma, Belediye Başkanımız Sayın Zinnur Büyükgöz'ün talimatları doğrultusunda başlatılmıştır. Yaşanan üzücü olaylarda kastı veya sorumluluğu olanlar hakkında, yapılan inceleme ve soruşturma neticesinde gerekli yasal işlemler, kanun ve hukuk çerçevesinde yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İBB Meclisi'nde Silahtarağa tartışması
11 Kasım 2019 20:27
|Çavuşoğlu: Artık ırkçılık spor sahalarına inmeye başladı
11 Kasım 2019 20:03
|Bakan Kurum: Boğaziçi kesinlikle imara açılmamaktadır
11 Kasım 2019 19:59
|Dışişleri'nden AB'nin yaptırım kararına tepki
11 Kasım 2019 19:55
|Ramazan Minder: Acı bir şekilde yerimizden koparıldık
11 Kasım 2019 19:47
|Vali: 2 güvenlikçi alacaktık, 800 kişi müracaat etti
11 Kasım 2019 19:03
|Mersin Büyükşehir Mecliste 'adrese teslim ihale' tartışması
11 Kasım 2019 18:35
|Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi'nde başvuru süresi uzuyor
11 Kasım 2019 18:19
|'İktidar milletin derdinin çaresi borç zannediyor'
11 Kasım 2019 17:49
|Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD ziyaretiyle ilgili açıklama
11 Kasım 2019 16:56