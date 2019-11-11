1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Uludağ'da hazırlıklar tamam, kar bekleniyor

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da 1 Aralık'ta açılacak yeni sezon öncesi, işletmeciler hazırlıklarını sürdürüyor. Her yıl yerli ve yabancı turistin ilgisinin daha da arttığı Uludağ'da erken rezervasyon süresinin sonuna gelinirken, tatilciler en çok yılbaşı için rezervasyon yaptırıyor.
 11 Kasım 2019 19:43
Yazdır
Uludağ'da hazırlıklar tamam, kar bekleniyor

Kış turizminin gözde merkezlerinden olan Uludağ'da sezonun yaklaşması ile birlikte hazırlıklar sürüyor. Yerli turistlerin yanı sıra Araplar ve Avrupa ülkelerinden turistlerin de tatil için yoğun ilgi gösterdiği Uludağ'da, oteller erken rezervasyonlarla birlikte oda satışlarına başladı. Bu kış sezonunda 3 müzik festivalinin yapılması planlanan Uludağ'da yılbaşını geçirmek isteyenler aylar öncesinden yerlerini ayırtmaya başladı.

'TEK BEKLENEN KAR'

Sıcak havaların kışın iyi bir kar yağacağının göstergesi olacağını belirten otel yöneticisi Harbi Türk, "Bütün oteller hazırlıklarını tamamladı sayılır. Oda çalışmaları ve genel aktivite alanlarında çalışmalar var. Tek beklenen kar. Bu havalar iyi bir kar, iyi bir kış göstergesi. Pastırma sıcaklarından sonra lodos gelir ve ardından da kar yağar. Biz otelimizi 1 Aralık tarihinde açacağız. Hazırlıklarımızı tamamladık. Satışlarımız da iyi gidiyor. Erken rezervasyon dönemlerimiz var. Son evresine girdik. Misafirlerimiz oldukça ilgi gösteriyor" dedi.

"ERKEN REZERVASYONLA DÜŞÜK FİYATLA ODA BULABİLİRLER"

Erken rezervasyon yaptırmanın önemine değinen Harbi Türk, "Erken rezervasyon, maliyet hesabına yarar. Daha indirimli, daha iyi bir fiyat almasına yarar. Yer bulmak da çok önemli. Tatilciler biraz daha elini çabuk tutup hem uygun fiyatlı oda satın alabiliyorlar hem de yer bulabiliyorlar. Fiyatlarımızda geçtiğimiz yıla oranla artış var ama çok yüksek seviyelerde değil. Bu yıl 3 müzik festivali yapılacak. Uludağ Müzik Festivali de var. Winter Fest, White Fest, bir de Uludağ Müzik Festivali eklendi. Bunlar da gençlerin ilgi gösterdiği aktiviteler" dedi.

'YILBAŞI REZERVASYONLARI TEMMUZ AYINDAN BAŞLADI'

Yılbaşının sezon içinde en önemli gün olduğunu belirten Harbi Türk, "Uludağ, yılbaşıyla özdeşleşmiş bir tatil yeri. Yılbaşı talepleri iyi. Hemen ardından 15 tatil dönemi rezervasyonları da iyi gidiyor. Bunda erken rezervasyonun payı büyük. Eskiden aralık, ocak aylarında misafirler dönüş yapardı. Şimdilerde temmuz ayından itibaren dönüşler olmaya başlıyor. Hem misafir portfoyünde değişiklik ve artış var" dedi.

'ULUDAĞ YİNE YÜZDE 100 DOLULUK ORANINA ULAŞACAKTIR'

Kayak turizmi açısından Uludağ'ın önemli bir merkez olduğunu belirten Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Erdem, "2019 yılında Türkiye turizm sektörü birçok şeyi başardı. 36 milyar dolar gibi ciddi bir rakam Türkiye ekonomisine giriş yaptı. 40 milyona yakın yabancı turist ülkemizi ziyaret etti. 2023 stratejik planlarımıza göre bu rakamın en az 50 milyona ulaşması hedeflenmektedir. Bu hedef için önümüzde 3-4 yılımız var. Bu rakamı yakalayabileceğimizi 2019 yılında ispat ettik. 2020 turizm sezonunun daha başarılı, yüzde 10-15 gibi yükselerek devam edeceğini ve bu ilkleri yeniden yaşayacağımızı tahmin ediyoruz. Türkiye'nin ilk ve önemli kayak merkezlerinden bir tanesi. Geçmişe oranla baktığımızda seyahat acentelerimiz oda satışlarını erken tarihlere alıyorlar. Anlaşmaların çoğu yapıldı. Beklentiler yüksek ama kış turizminde kar yoğun yağarsa ilgi alaka artıyor. Yağışın durumuna göre de hareketlilik değişiyor. Bu sene iyi bir kar yağarsa, uzun süreçte yağarsa Uludağ, geçtiğimiz yıl da olduğu gibi yüzde 90, yüzde 100'lük doluluk oranlarına ulaşacaktır" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Düzce'de 20 yıl önceki depremin izleri silindi
11 Kasım 2019 20:37		 En çok fidan sahiplenmede o il Türkiye 1.'si oldu
11 Kasım 2019 14:06
Yer altındaki gizli Pamukkale: Kaklık Mağarası
10 Kasım 2019 20:01		 Akdeniz'de 3.1 büyüklüğünde deprem
10 Kasım 2019 19:41
Hıdırnebi Yaylası sonbaharda görsel şölen sunuyor
10 Kasım 2019 17:32		 Ankaralı hayvanseverlerin adresi: Patiliköy
10 Kasım 2019 17:17
Türkiye'nin tahıl ambarında kuraklık alarmı
10 Kasım 2019 16:57		 Sıfır otomobiller hurdaya döndü
10 Kasım 2019 16:43
Atatürk'ün doğum tarihi yanlış yazıldı
10 Kasım 2019 16:06		 2200 yıllık kral mezarının hali içler acısı
10 Kasım 2019 15:22
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:57 - Ceza yazılacağını zannetti... Fidan dikti20:52 - Türkiye'nin sınır dışı ettiği DEAŞ'lı gözaltına alındı20:47 - ASELSAN denizlerde 'fersah fersah' ilerliyor20:42 - 'Vuran' teslimatları tam gaz sürüyor20:37 - Düzce'de 20 yıl önceki depremin izleri silindi20:32 - Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran an!20:27 - İBB Meclisi'nde Silahtarağa tartışması20:23 - Terör örgütü yandaşları, Türk zırhlısına saldırdı20:19 - Üniversite kampüslerinde sıcak çorba dağıtılıyor20:15 - Hac ön kayıtları başladı
20:11 - ABD'den sonra en fazla dizi ihraç eden ülke Türkiye20:07 - Cep telefonu sayesinde kurtuldu! O anları anlattı20:03 - Çavuşoğlu: Artık ırkçılık spor sahalarına inmeye başladı19:59 - Bakan Kurum: Boğaziçi kesinlikle imara açılmamaktadır19:55 - Dışişleri'nden AB'nin yaptırım kararına tepki19:51 - Emekli polisten 'dedektiflik' hizmeti19:47 - Ramazan Minder: Acı bir şekilde yerimizden koparıldık19:43 - Uludağ'da hazırlıklar tamam, kar bekleniyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
1928 tarihindeki Harf Devriminin, Türk milletinin geleneğiyle olan bağını kopardığı yönündeki görüşe;
ÇOK OKUNANLAR
OHAL Komisyon Başkanı, neden her beraat edeni, iade etmediklerini açıkladı
Kültür ve Turizm Bakanlığında, mesai saatleri değişiyor
İntihar eden Saadet öğretmenden 'mobbing' paylaşımı
En çok fidan sahiplenmede o il Türkiye 1.'si oldu
6 yeni fakülte kuruldu, 2 yüksekokul kapatıldı
'AK Parti'de bir kısım istifalar olacak'
Selvi: Erdoğan, Babacan'ı kazanmak için hamle yapıyor
İkinci el otomobil fiyatları uçtu
Erdoğan'dan, İmamoğlu'na 'temel atmama töreni' eleştirisi
Şahan Gökbakar açıkladı: 'Recep İvedik 6' üç günde...
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
su kuyusu 1
11 kasım milli ağaçlandırma günü 4
ptt kargo 3
harf devrimiyle adeta her şey sıfırlandı 3
sloukas'ın atatürk'ü anma pankartına dokunmaması 3
10 Kasım 1
5'e razıydık 1
pubg 1
ayık olmak 1
fatih'te 4 kardeşin intihar etmesi 2
SON İLANLAR
Kırıkkale Balışeyh SYDV Personel Alım İlanı
Giresun Çanakçı SYDV Personel Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi 12 İşçi Alacak
Akdeniz Üniversitesi İşçi Alım İanı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu 7 İşçi Alacak
Hitit Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Akkuyu Nükleer Santraline itfaiyeci ve itfaiye şoförü alınacak
İskenderun İkmal Destek Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
DSİ 11. Sondaj Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
MSB Akasryakıt İkmal Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam