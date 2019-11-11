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Emekli polisten 'dedektiflik' hizmeti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki 27 yıllık görevinin ardından emekli olup, araştırma ve danışmanlık şirketi kuran Savaş Kurtbaba, halk arasında, kendilerine 'özel dedektif' denildiğini söyledi. Çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Kurtbaba, "Bize gelenler arasında evlilik öncesi birbirini araştıran çiftler ve okula giden çocuklarını araştıran aileler var" dedi.
 11 Kasım 2019 19:51
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Emekli polisten 'dedektiflik' hizmeti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki 27 yıllık görevinin ardından emekli olup, araştırma ve danışmanlık şirketi kuran Savaş Kurtbaba, halk arasında, kendilerine 'özel dedektif' denildiğini söyledi. Çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Kurtbaba, "Bize gelenler arasında evlilik öncesi birbirini araştıran çiftler ve okula giden çocuklarını araştıran aileler var" dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı cinayet, dolandırıcılık ve kayıp şahıslar büro amirliklerinde 27 yıl görev yapan Savaş Kurtbaba, 2016'da Fatih Asayiş Büro Amirliği'nde çalışırken emekli oldu. Meslek hayatı boyunca hep sivil çalıştığını belirten Savaş Kurtbaba, emekli olunca araştırma ve danışmanlık şirketi kurduğunu söyledi. Halk arasında 'özel dedektiflik' olarak bilinen işle uğraştığını anlatan Kurtbaba, "Emekli olduktan sonra insanlara daha fazla yardımcı olabilmek için araştırma ve danışmanlık şirketi kurdum. İsimlendirmeye kalkarsak halk dilinde 'özel dedektiflik' oluyor bu. Çalışma alanlarımız dolandırıcılık, kayıp şahıslar, çözülememiş cinayetler. Bu cinayetler, dava sürecinde avukatlar tarafından bize getiriliyor. Biz de dosyayı inceleyip, cinayetlerin çözülmesini sağlıyoruz. Bu şekilde çok cinayet çözdük" diye konuştu.

'KENDİSİNİ PİLOT OLARAK TANITAN ADAM İŞSİZ ÇIKTI'

Evlilik öncesi araştırma hizmeti verdiklerini de belirten Kurtbaba, "Eşlerle ilgili danışmanlık veriyorum. Eşlerle anlaşmazlıkla ilgili danışmanlık veriyorum. Hukuki danışmanlık veriyoruz. Örneğin; bu evlilik olaylarında elimizde istatistik bilgileri mevcut. Yüzde 90 kadınlarımız, yüzde 10 erkekler dolandırılıyor evlilik vaadiyle. İnternet ortamında tanışma başlıyor. Çiftler birbirine güveniyor sonrasında da ya erkek ya da kadın dolandırılıyor. İnternetin hayatımıza girmesiyle bu yolla tanışma ve evlilikler arttı. Bunlar çoğu kez de dolandırıcılıkla sonuçlanıyor. Bize gelen konulardan biri de bu. Evlenecek adam kadını, kadın ise erkeği araştırtıyor. Örneğin; baktığımız bir konuda adam, kendisini pilot olarak tanıtmış. Genç kadın, bizden araştırmamızı istedi. Yaptığımız araştırmada adamın pilot olmadığını hatta işsiz olduğunu öğrendik. Bunu kadına söyledik sonrasında da ilgili savcılığa yönlendirdik" dedi.

'CİNAYETLERİ ÇÖZDÜK'

Cinayet dosyalarıyla ilgili çalışmaları olduğunu anlatan Savaş Kurtbaba, çocuklarıyla ilgili araştırma yapılmasını isteyen ailelere de hizmet verdiklerini kaydetti. Kurtbaba, "Mahkeme aşamasındaki cinayetlerle ilgili avukatlar, bize gelerek yardım istiyor. Dosyayı, delilleri inceliyoruz. Eski cinayet polisi olduğum için kendi açımdan araştırıyorum. Bu şekilde çok cinayet çözdük. Bize gelen ailelerden çok sayıda kişi de çocuklarını araştırmamızı istiyor. 'Uyuşturucu kullanıyor mu, arkadaş düzeyinde değişiklik var mı' gibi. Çocuğun derslerinde düşüş olunca aile, 'Bir şeyden kaynaklı' diyerek, bize geliyor. Biz de çocuğun gittiği kafelere bile giderek, araştırıp, aileye bilgi veriyoruz. Bu yönde de birçok çocuğumuzu ciddi anlamda uyuşturucu ağından kurtardık. Bu araştırmaları yaparken, asla ve asla hukuki sınırlarımızı aşmıyoruz" diye konuştu.

DOLANDIRICILARA KARŞI UYARI

'Dedektiflik' adı altında dolandırıcılık yapıldığını da vurgulayan Savaş Kurtbaba, uyarılarda bulunarak, "'Dedektiflik' adı altında internet sitelerine ilan veren kişilerden çoğu, vatandaşları dolandırıyor. Adam oto tamircisi, böyle bir site kurmuş, hukuki süreci bilmiyor. Mağdur, internet sitesinden buluyor. Karşı taraf dinleyip, fiyat belirliyor, parayı alınca da bir daha telefonlara çıkmıyor. Böylelikle de o an para gözüne gözükmeyen mağdur, dolandırılıyor. Aynı yöntemle dolandırıcılık yapan taksici bile var. Şunu belirtmekte fayda var. Bu işi emekli polis, emekli savcı, emekli hakim hatta avukat yapabilir. Böyle yerlere gidecekler, karşı tarafı araştırmalı. Bu kişiler yüzünden bize de güven yok" dedi.

Görüntü Dök

DHA
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