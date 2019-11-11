Bakan Kurum: Boğaziçi kesinlikle imara açılmamaktadır
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Boğaziçi Kanunu ile ilgili, "Yapılması düşünülen düzenlemede Boğaziçi kesinlikle imara açılmamaktadır." dedi.
|11 Kasım 2019 19:59
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