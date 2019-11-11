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Bakan Kurum: Boğaziçi kesinlikle imara açılmamaktadır

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Boğaziçi Kanunu ile ilgili, "Yapılması düşünülen düzenlemede Boğaziçi kesinlikle imara açılmamaktadır." dedi.
 11 Kasım 2019 19:59
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Bakan Kurum: Boğaziçi kesinlikle imara açılmamaktadır
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yaptığı açıklamada, Boğaziçi Kanunu ile ilgili olarak, "Yapılması düşünülen düzenlemede Boğaziçi kesinlikle imara açılmamaktadır." diyerek, "Aksine tarihi, doğal dokusu ve silüetini koruyacak, yeşil alanları artıracak, boğazda kaçak yapılaşmayla mücadele edecek önemli adımların atılacağı düzenleme yapılacak. Bu düzenlemeye ilişkin yetki Meclisimizdedir." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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